Décès de Xaysomphone Phomvihane : le Vietnam adresse ses condoléances au Laos

Ayant appris le décès de Xaysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale du Laos, le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’Assemblée nationale, le président de la République, le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont adressé leurs plus sincères condoléances au Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL), à l’Assemblée nationale, au président de la République, au gouvernement, au Comité central du Front lao pour la construction nationale ainsi qu’à la famille du défunt.

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Le message de condoléances écrit : « Le camarade Xaysomphone Phomvihane était un dirigeant éminent du Parti, de l’État et du peuple lao, un communiste fidèle qui a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire du PPRL, ainsi qu’à la défense, à l’édification et au développement d’un Laos pacifique, indépendant, unifié et prospère.

En tant que président de l’Assemblée nationale et assumant de nombreuses responsabilités importantes au sein du Parti et de l’État lao, le camarade Xaysomphone Phomvihane a apporté des contributions majeures au perfectionnement de l’État de droit, à l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des activités de l’Assemblée nationale lao, à la promotion du développement socio-économique, au renforcement du grand bloc de solidarité nationale et à l’affirmation de la position du Laos sur la scène internationale.

Le camarade Xaysomphone Phomvihane était également un camarade et un grand ami très proche du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens. Il a toujours accordé une profonde affection et une attention particulière à la préservation, à la consolidation et au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et de la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Le décès du camarade Xaysomphone Phomvihane constitue une immense perte pour le Parti, l’État et le peuple lao frère. Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens perdent également un grand ami, un camarade fidèle et profondément attaché.

Nous sommes convaincus que le Parti, l’État, le peuple lao frère et la famille du camarade Xaysomphone Phomvihane surmonteront rapidement cette immense douleur et cette grande perte, et poursuivront l’œuvre d’édification d’un Laos toujours plus développé et prospère. »

Le secrétaire général du PCV et président de la République To Lam a adressé un message de condoléances au secrétaire général du PPRL et président du Laos Thongloun Sisoulith ; le Premier ministre Le Minh Hung, au Premier ministre lao Sonexay Siphandone ; le membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Tran Cam Tu, au membre permanent du Secrétariat du Comité central du PPRL, Vilay Lakhamphong.

Dans ces messages, les dirigeants vietnamiens ont exprimé leur conviction que le Parti, l’État et le peuple lao frère surmonteront rapidement cette immense perte, valoriseront le précieux héritage laissé par le président de l’Assemblée nationale Xaysomphone Phomvihane et poursuivront l’œuvre d’édification d’un Laos toujours plus développé, tout en continuant de consolider et de renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Le même jour, le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du PCV du ministère des Affaires étrangères et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a adressé des condoléances à Thongsavan Phomvihane, membre du Comité central du PPRL, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, ainsi qu’à Bounleua Phandanouvong, membre du Comité central du PPRL et chef de la Commission centrale des relations extérieures du PPRL.

VNA/CVN