Le dirigeant Tô Lâm arrive à Sydney, entamant une visite d’État en Australie

À 20h55 (heure locale), le 9 août 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, est arrivé à l’aéroport international Kingsford Smith de Sydney, entamant une visite d’État en Australie du 9 au 12 août, à l’invitation de la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn.

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À son arrivée, la délégation vietnamienne a été accueillie, entre autres, du côté australien, par le lieutenant-colonel de l’Armée de l’air Andrew Burke, officier d’honneur et représentant de la gouverneure générale australienne, du côté vietnamien, par l’ambassadeur en Australie, Pham Hung Tam.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et l’Australie ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 26 février 1973. Les deux pays ont construit des relations solides et durables, reposant sur des intérêts diversifiés et en constante expansion. Le Vietnam est aujourd’hui considéré comme l’un des principaux partenaires bilatéraux de l’Australie.

Les deux pays entretiennent des échanges réguliers à haut niveau et disposent de nombreux mécanismes de coopération bilatérale, tout en collaborant étroitement au sein de l’ASEAN, de l’APEC et des Nations unies.

Le commerce bilatéral dépasse actuellement 14 milliards de dollars. Les sciences, les technologies et l’innovation deviennent par ailleurs de nouveaux moteurs de croissance des relations entre les deux pays.

Plus de 35 000 étudiants vietnamiens étudient actuellement en Australie. La communauté vietnamienne, forte de plus de 350 000 personnes, ainsi que les réseaux d’intellectuels et d’entrepreneurs constituent des liens solides entre les deux peuples parties.

L’Australie est également un important partenaire du Vietnam en matière d’aide publique au développement, notamment dans les infrastructures, la transformation numérique, la lutte contre le changement climatique et la transition verte. Elle contribue aussi à la formation de cadres vietnamiens à travers le Centre Vietnam-Australie (VAC), relevant de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh.

L’Australie est en outre le seul pays à avoir soutenu le Vietnam dans le transport d’un hôpital de campagne et dans la formation en anglais et en médecine militaire, contribuant ainsi au renforcement des capacités vietnamiennes de participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Cette visite revêt une importance particulière. Il s’agit de la première visite de To Lam en Australie depuis son accession à ses nouvelles fonctions, ainsi que de la première visite d’un dirigeant clé vietnamien depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral en mars 2024.

Elle affirme l’importance accordée par le Vietnam à l’Australie, partenaire majeur dans la région indo-pacifique, et traduit la volonté des deux pays d’approfondir leur nouveau cadre de relations.

VNA/CVN