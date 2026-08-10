Vietnam et Thaïlande : 50 ans de relations diplomatiques placées sous le signe de l’amitié

À l’occasion du 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Thaïlande, le Professeur associé et Docteur Anatchai Rattakul revient sur l’action de son père, l’ancien ministre thaïlandais des Affaires étrangères Bhichai Rattakul, qui a contribué en 1976 à ouvrir une nouvelle page des relations bilatérales fondée sur la sincérité, l’amitié et la coopération entre les deux peuples.

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Photo : VNA/CVN

À l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, le professeur associé et docteur Anatchai Rattakul revient sur l’action de son père, l’ancien ministre thaïlandais des Affaires étrangères Bhichai Rattakul, qui avait contribué à ouvrir une nouvelle page des relations entre les deux pays.

En 1976, Bhichai Rattakul s’était vu confier par le Premier ministre Seni Pramoj la mission d’améliorer les relations de la Thaïlande avec ses pays voisins, dont le Vietnam. Selon son fils, l’établissement des relations diplomatiques avec le Vietnam cette année-là constituait la réalisation dont son père était le plus fier au cours de sa carrière politique.

À cette époque, Anatchai Rattakul était secrétaire auprès du vice-ministre des Affaires étrangères Lek Nana. Recevant régulièrement les instructions de son père et les transmettant à sa hiérarchie, il a ainsi pu comprendre les difficultés et les défis auxquels celui-ci avait été confronté dans l’accomplissement de sa mission.

"Mon père est arrivé au Vietnam pour négocier les mains vides, mais avec un cœur sincère", raconte Anatchai Rattakul. Son père avait alors déclaré : "Je viens ici les mains vides, je n’ai rien à offrir. La seule chose que je puisse donner, c’est mon cœur. Je le fais avec sincérité, avec le souhait de laisser le passé derrière nous, de devenir amis et de travailler ensemble au développement de nos pays."

Cette sincérité a contribué à l’événement historique du 6 août 1976, lorsque les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Bhichai Rattakul et Nguyên Duy Trinh, ont signé à Hanoï l’accord portant établissement des relations diplomatiques entre la Thaïlande et le Vietnam. Bhichai Rattakul était profondément convaincu que cette démarche était juste et qu’elle servirait les intérêts de son pays.

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"La communauté vietnamienne en Thaïlande est très importante et elle éprouve beaucoup d’affection pour mon père", souligne Anatchai Rattakul, rappelant que son père participait régulièrement aux célébrations de la Fête nationale du Vietnam après son retour en Thaïlande.

Dans le sillage de son père, Anatchai Rattakul a lui aussi contribué au renforcement des relations entre les deux pays. Au sein du Comité Asie-Pacifique du scoutisme, il a notamment soutenu et facilité les efforts du Scoutisme vietnamien pour renforcer ses capacités de leadership et réintégrer l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) en 2019.

Cinquante ans après que son père a signé l’accord établissant les relations diplomatiques avec le Vietnam, Anatchai Rattakul se dit fier de voir l’amitié entre les deux pays se renforcer. Citant le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, il estime que la Thaïlande et le Vietnam entretiennent des relations mutuellement bénéfiques et doivent désormais avancer main dans la main pour contribuer à renforcer la place de l’ASEAN dans le monde.

Pour l’avenir, Anatchai Rattakul estime que les relations entre la Thaïlande et le Vietnam devraient se resserrer davantage, comme au sein d’une famille. Il a exprimé le souhait voir se multiplier les établissements enseignant le vietnamien en Thaïlande et le thaïlandais au Vietnam, afin de renforcer la compréhension et les liens entre les peuples des deux pays. Il a souligné que les relations bilatérales ne doivent pas se limiter au commerce et à l’investissement, mais doivent également s’appuyer sur l’amitié entre les peuples pour permettre aux deux pays d’avancer ensemble.

VNA/CVN