Le Vietnam se souvient du président de l’Assemblée nationale du Laos, Xaysomphone Phomvihane

Le membre du Politburo du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président de l’Assemblée nationale du Laos, Xaysomphone Phomvihane, est décédé le 8 août 2026, à l’âge de 70 ans. Sa disparition est non seulement une grande perte pour le Parti, l’État et le peuple lao, mais plonge aussi le Parti, l’État et le peuple vietnamiens dans une profonde tristesse.

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Dans la mémoire des dirigeants et du peuple vietnamiens, l’image de Xaysomphone Phomvihane reste indissociable de l’attachement, de la chaleur humaine et de la sincérité. Ses visites officielles au Vietnam ne relèvent pas de la simple diplomatie d’État mais sont les retours d’un frère et camarade proche qui a marqué profondément la coopération entre les deux pays.

Né dans une famille riche de traditions révolutionnaires, le fils du Président Kaysone Phomvihane qui, avec les Présidents Hô Chi Minh et Souphanouvong, avait posé les bases solides de la relation spéciale entre le Vietnam et le Laos, s’est imprégné dès son jeune âge des idéaux révolutionnaires et des sentiments de fidélité et d’attachement unissant les deux nations.

Tout au long de sa vie, il a consacré son intelligence et ses forces à la cause révolutionnaire du Parti, au développement national ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie et au bonheur du peuple multiethnique lao.

En particulier, quel que soit son poste, il a toujours porté un vif intérêt et accordé des sentiments les plus sincères et profonds aux liens entre le Vietnam et le Laos, en considérant le renforcement de la solidarité spéciale entre les deux pays comme une mission du cœur et un héritage inestimable légué par des générations de dirigeants devanciers, qu’il a la responsabilité de perpétuer et de promouvoir.

En sa qualité de président de l’Assemblée nationale du Laos, il a apporté des contributions très importantes au renforcement de la coopération entre les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos, la rendant plus approfondie, plus efficace et plus substantielle.

Il a dirigé les organes de l’Assemblée nationale du Laos à renforcer leur coordination avec leurs homologues de l’Assemblée nationale du Vietnam dans l’échange d’expériences en matière d’élaboration de lois, de perfectionnement des institutions socio-économiques, de surveillance suprême et de prise de décision sur les grandes questions nationales ; à déployer plusieurs programmes de surveillance communs portant sur des projets clés de coopération bilatérale, contribuant ainsi à lever les obstacles et à accélérer les progrès des projets d’investissement, de commerce et de connectivité des infrastructures de transport et d’énergie.

Il a accordé une grande importance au renforcement des échanges professionnels et de la formation de cadres, activement poussé les programmes de perfectionnement et les séminaires thématiques entre les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos, contribuant ainsi à la modernisation des activités parlementaires au Laos.

Il a laissé son empreinte sur la collaboration parlementaire dans l’organisation réussie des événements diplomatiques parlementaires majeurs, notamment le Sommet des Assemblées nationales du Cambodge, du Laos et du Vietnam (CLV), un nouveau mécanisme de coopération de portée stratégique destiné à renforcer les liens législatifs et à contribuer à l’instauration d’un environnement de paix, de stabilité et de développement durable dans la région.

Actif dans la promotion de la coopération économique entre le Vietnam et le Laos, il a constamment consacré des efforts soutenus à la connexion des réseaux routiers et ferroviaires des deux pays ainsi qu’à l’ouverture d’une porte d’accès maritime pour l’économie lao via les ports vietnamiens (tels que le port de Vung Ang), créant ainsi une nouvelle dynamique de développement pour les deux nations.

Il a constamment et activement encouragé les entreprises vietnamiennes à investir et à mener des activités au Laos, tout en créant pour elles des conditions favorables dans des secteurs clés tels que l’agriculture de haute technologie, l’industrie minière, les énergies renouvelables et les services financiers et bancaires.

Conscient que les ressources humaines constituent la clé du développement, il n’a cessé de promouvoir la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et du développement des ressources humaines, a vigoureusement soutenu l’élargissement des programmes de bourses et l’amélioration de la qualité de la formation des étudiants lao dans les universités vietnamiennes, considérant ces initiatives comme le socle pour cultiver l’amitié entre les deux peuples.

Il a souligné à plusieurs reprises : «La relation entre le Vietnam et le Laos est un bien inestimable, forgé dans le sang et le sacrifice d’innombrables générations de cadres, de soldats et de citoyens des deux nations. Il est de notre devoir de chérir et de protéger ce bien comme la prunelle de nos yeux, et de le transmettre aux générations futures».

Le président de l’Assemblée nationale du Laos a également joué un rôle important dans le renforcement de la coordination entre les deux pays au sein des instances parlementaires multilatérales régionales et mondiales, telles que l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), l’Union interparlementaire (UIP) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF).

Dans ces instances, il a constamment œuvré en étroite coordination avec la délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam, faisant preuve d’un haut niveau de consensus, de concertation mutuelle et de soutien mutuel pour préserver les intérêts stratégiques des deux nations, tout en contribuant activement à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Avec sa disparition, le Parti, l’État et le peuple lao ont perdu un dirigeant talentueux et exemplaire ; le Parti, l’État et le peuple vietnamien ont perdu un ami proche, intime et fidèle, un camarade qui a toujours œuvré côte à côte avec eux.

Ses grandes réalisations, ses contributions et son empreinte profonde sur la relation spéciale entre le Vietnam et le Laos perdureront à travers le temps. Ses sentiments sincères, sa vision stratégique et ses contributions au renforcement, à la consolidation et au développement des liens Vietnam-Laos continueront de servir de source d’encouragement et de fondement solide sur lequel les générations actuelles et futures préservent et perpétuent la relation spéciale entre les deux pays.

La grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la connexion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les peuples vietnamiens et lao continueront d’être cultivés, développés et fructifiées pour répondre aux aspirations des deux peuples et contribuer à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN