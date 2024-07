Le président de l'Assemblée nationale reçoit la présidente du Sénat australien

>> Entrevue entre le PM Pham Minh Chinh et la présidente du Sénat australien

>> La présidente du Sénat australien reçoit l’ambassadeur du Vietnam

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit la présidente du Sénat australien

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a remercié la dirigeante australienne pour sa venue pour assister aux obsèques nationales du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, tout en soulignant que cela démontrait des sentiments sincères pour le secrétaire général et du respect des bonnes relations entre les deux pays.

Il a déclaré que le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong constituait non seulement une grande perte pour le Parti, l'État et le peuple vietnamiens, mais laissait également un chagrin sans fin aux amis internationaux.

En sa qualité de président de l'Assemblée nationale, Nguyên Phu Trong a effectué une visite officielle en Australie. Il a grandement contribué à la décision d'élever les relations entre les deux pays et à la promotion de la coopération entre les deux organes législatifs, a rappelé Trân Thanh Mân.

Lors des rencontres avec les dirigeants australiens et récemment avec le Premier ministre Anthony Albanese, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a affirmé son appréciation et son soutien à la promotion d'un développement fort des relations Vietnam - Australie, plus substantielles et plus intégrale.

Trân Thanh Mân a souligné que le Vietnam et l'Australie entretenaient leurs relations plus de 50 ans. Les deux pays ont établi le partenariat stratégique intégral, créant un cadre pour approfondir davantage les relations de coopération.

Les deux parties se coordonnent activement pour mettre en œuvre l'accord de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement australien signé en 2022, a annoncé Trân Thanh Mân, soulignant la nécessité d’intensifier les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux entre les deux parties.

Il a souhaité accueillir bientôt la présidente du Sénat Sue Lines en visite officielle au Vietnam.

Sue Lines a adressé ses plus sincères et plus profondes condoléances au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam. Elle s’est déclarée apprécier et remercier les contributions extrêmement précieuses du secrétaire général Nguyên Phu Trong aux relations Vietnam - Australie au cours des dernières années.

Affirmant qu'elle continuerait à contribuer davantage aux relations entre les deux pays, Sue Lines a souhaité que les deux parties renforcent la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'adaptation au changement climatique, de l'éducation...

VNA/CVN