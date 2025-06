Vietnam et Nouvelle-Zélande

Une amitié stratégique de 50 ans fondée sur des valeurs partagées

Les relations bilatérales entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande reposent sur plus de 50 ans de liens étroits entre individus et institutions. C'est ce qu'a souligné Suzannah Jessep, directrice exécutive de la Fondation Asie-Nouvelle-Zélande, lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information en Océanie, à l'occasion de la célébration du 50 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (19 juin 1975 - 19 juin 2025).

Les premiers contacts entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont été tissés grâce à des échanges entre familles, professionnels de la santé et universitaires, notamment via le Plan Colombo. Cette initiative britannique, officiellement lancée en 1951 sous le nom complet de "Plan Colombo pour le développement économique et social de la région Asie-Pacifique", a jeté les bases de cette coopération.

Le Vietnam a adhéré à ce programme en 2003. Selon Suzannah Jessep, ces liens initiaux ont permis de poser les bases d’une bonne volonté durable entre les deux nations. Aujourd’hui, les échanges éducatifs, les programmes de renforcement des capacités, les stages de courte durée et les réseaux professionnels continuent de promouvoir la compréhension mutuelle. En 2024, quelque 40.000 Néo-Zélandais ont visité le Vietnam, illustrant l’intérêt croissant de la population néo-zélandaise pour ce pays d’Asie du Sud-Est.

Les valeurs communes et la coopération multilatérale ont également renforcé les relations bilatérales. Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande participent activement aux institutions régionales et mondiales. Tous deux restent profondément attachés au droit international, à un commerce libre et fondé sur des règles, ainsi qu’à la paix et à la stabilité régionales, a observé Mme Jessep. Ces valeurs communes renforcent la confiance stratégique entre les deux pays.

La Fondation Asie-Nouvelle-Zélande entretient un partenariat solide avec l'Académie diplomatique du Vietnam, l’un des plus précieux de l'organisation. Ce partenariat favorise les échanges de points de vue et l’apprentissage mutuel.

Plusieurs facteurs clés

Sur le plan économique, les échanges bilatéraux s’appuient sur des complémentarités naturelles. La Nouvelle-Zélande exporte vers le Vietnam des produits laitiers, des fruits, du bois et des aliments transformés de haute qualité, tandis que le Vietnam fournit des produits électroniques, des machines, des chaussures et des textiles. Cette synergie économique constitue une base prometteuse pour une croissance continue, en dépit des perturbations actuelles du commerce mondial.

La coopération s’étend également aux domaines de la défense et de la sécurité maritime. Les visites des navires de guerre néo-zélandais HMNZS Te Mana et HMNZS Aotearoa en 2023 témoignent d’un intérêt commun à préserver un ordre maritime régional fondé sur le droit international.

S’agissant de l’avenir, Suzannah Jessep souligne que la prochaine phase de coopération reposera sur plusieurs facteurs clés, notamment le dynamisme économique et le leadership régional du Vietnam, ainsi que la stratégie néo-zélandaise d’engagement accru en Asie. À l’échelle nationale, elle prévoit un renforcement de la coopération dans des secteurs comme les technologies vertes, l’agro-technologie et les énergies renouvelables, tout en consolidant les liens politiques, économiques et sécuritaires.

Le potentiel de coopération entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande demeure significatif, tant au niveau bilatéral qu'international. Des secteurs émergents comme le numérique, l'agriculture de pointe, la résilience climatique et l'économie verte offrent des opportunités concrètes.

Ces domaines sont cruciaux pour le développement durable et s'alignent parfaitement sur les priorités stratégiques des deux gouvernements. La communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande, notamment dans les domaines des technologies et des affaires, joue par ailleurs un rôle essentiel en tant que pont culturel et économique entre les deux nations.

Des initiatives telles que l'Initiative des jeunes entrepreneurs de la Fondation Asie-Nouvelle-Zélande, soutenue par le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce, favorisent la création d’un vivier d’innovateurs dotés des compétences nécessaires pour bâtir l’avenir économique des deux nations.

Sur la scène internationale, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande partagent un fort attachement au libre-échange, à la résolution pacifique des différends et au respect du droit international, ce qui renforce leur coopération dans les forums multilatéraux et les initiatives régionales.

Enfin, Suzannah Jessep a indiqué que les relations bilatérales évolueront en fonction de facteurs internes (soutien gouvernemental, implication des entreprises et de la société civile) et externes (stabilité régionale, relations avec les grandes puissances). Ces éléments influeront sur la profondeur, le rythme et les domaines de coopération future. "Il est clair que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont beaucoup à apprendre l’un de l’autre. Les temps sont difficiles pour les petites et moyennes puissances, et plus nous pouvons partager nos expériences, nous soutenir mutuellement et coopérer, mieux ce sera", a-t-elle déclaré.

Suzannah Jessep a également souligné la portée symbolique forte du Partenariat stratégique global entre les deux pays. Selon elle, il reflète une confiance mutuelle approfondie, des valeurs communes et un engagement durable.

Concrètement, ce cadre permet d'intensifier la coopération dans des secteurs clés tels que le commerce, la sécurité, l'innovation et les relations interpersonnelles. Il contribue également à résoudre plus efficacement les problèmes communs et à éviter les tensions dans un contexte géopolitique complexe.

Pour les milieux d'affaires, le développement vers ce partenariat stratégique global témoigne de la volonté politique des deux gouvernements de renforcer leurs liens, ce qui pourrait encourager des investissements et des partenariats accrus. Les exportateurs néo-zélandais, quant à eux, bénéficient d'une meilleure visibilité et d'un accès facilité au marché vietnamien grâce à un appui diplomatique renforcé.

VNA/CVN