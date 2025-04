Le Vietnam et la Chine continuent de renforcer leurs liens fraternels : presse chinoise

À l’approche de la visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, les médias d’État chinois tels que Xinhua et le Quotidien du Peuple ont publié plusieurs articles sur les relations sino-vietnamiennes.

Photo de capture d'écran : VNA/CVN

Selon l’Agence de presse chinoise Xinhua, cette année marque le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine. Ce sont deux pays socialistes voisins qui ont noué une profonde amitié, qualifiée de "camarades et frères", au fil des années de combats côte à côte. Ils ont appris l’un de l’autre et ont progressé ensemble dans la construction du socialisme. Actuellement, les deux pays traversent une phase importante de leur développement national. Ils sont amis sur la voie des réformes et de bons partenaires sur la voie de la modernisation.

L’article indique qu’à la fin de 2023, Xi Jinping a effectué une visite fructueuse au Vietnam, au cours de laquelle les deux parties ont affirmé leur intention de construire une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, marquant ainsi le début d’une nouvelle phase dans les relations entre les deux partis et les deux pays.

Lors de sa visite au Vietnam, Xi Jinping a défini un objectif global de "six orientations majeures", offrant un pilier solide et une direction claire pour la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Par la suite, en août 2024, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a effectué une visite d’État en Chine. Il s’agissait de sa première visite depuis son élection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV.

Lors de ses entretiens avec Xi Jinping, Tô Lâm a souligné que le Vietnam accordait toujours une importance primordiale à son bon voisinage et à son partenariat stratégique global avec la Chine, ainsi qu’à la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Les deux partis et les deux pays entretiennent des échanges étroits et de haut niveau, développant conjointement leur amitié traditionnelle, renforçant la confiance politique mutuelle, améliorant la communication stratégique, promouvant une coopération de fond, impulsant un nouvel élan à la modernisation des deux pays, apportant un plus grand bonheur à leurs populations et rendant la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine plus intense et concrète.

L’article affirme que la coopération économique et commerciale est un moteur important pour le développement des relations Vietnam - Chine. La Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam, et le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le 15 janvier dernier, Xi Jinping et Tô Lâm ont officiellement annoncé le lancement de l’Année 2025 des échanges humanistes Vietnam - Chine. À l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, diverses activités d’échange renforceront encore la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.

Par ailleurs, selon un article du Quotidien du Peuple, journal officiel du Parti communiste chinois, la visite au Vietnam est le premier déplacement de Xi Jinping à l’étranger cette année et également sa quatrième visite d’État au Vietnam, après celles de 2015, 2017 et 2023.

L’article souligne que l’orientation stratégique et le leadership des hauts dirigeants des deux partis et des deux pays constituent le principal atout et la garantie politique la plus importante pour le développement des relations sino-vietnamiennes.

L’article rappelle également la visite de Tô Lâm en Chine en août 2024, dont la première étape fut Guangzhou. Sur le site des vestiges du siège de la Ligue de la jeunesse révolutionnaire vietnamienne, il a écrit dans le Livre de souvenirs du site : "Longue vie à l’amitié Vietnam - Chine !"

Depuis 2024, Tô Lâm et Xi Jinping entretiennent une communication stratégique. Les ministères, les secteurs et les localités des deux parties ont continué d’entretenir des échanges étroits. La coopération dans de nombreux domaines a produit des résultats positifs, apportant des avantages concrets à leurs populations.

Alors que 2025 marque le 75e anniversaire des relations bilatérales, la visite renforcera l’amitié traditionnelle entre camarades et frères entre les deux nations et continuera de mener la construction de la communauté Vietnam - Chine avec un avenir partagé qui revêt une importance stratégique, apportant davantage de bénéfices aux peuples des deux pays.

VNA/CVN