Prensa Latina salue la réaction habile du Vietnam face aux nouveaux tarifs douaniers américains

Photo : Capture d'écran/CVN

Dans un article intitulé Le Vietnam opte pour une approche flexible de la politique tarifaire américaine, Prensa Latina a rapporté les propos du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors de la réunion gouvernementale périodique du 7 avril. Le chef du gouvernement a appelé à une approche flexible, intelligente, sobre et créative face à l'augmentation des droits de douane décrétée par les États-Unis.

"Nous devons nous efforcer de faire tout notre possible, choisir la solution la plus efficace, équilibrer et concilier les intérêts des deux parties, harmoniser les avantages et partager les risques, tout en préservant l'indépendance, la souveraineté, l'autonomie et la position du pays", a déclaré le dirigeant vietnamien.

L’agence de presse latino-américaine a souligné la position du Vietnam de privilégier le dialogue et la négociation, "sans confrontation, sans provoquer de tension, sans compliquer la question".

Selon Prensa Latina, les milieux d'affaires vietnamiens ont vivement salué la réactivité du gouvernement pour les aider à faire face à cette nouvelle donne tarifaire américaine.

Dans son article Des hommes d'affaires vietnamiens saluent la réaction du gouvernement face aux droits de douane américains, publié le 9 avril, Prensa Latina a cité les propos du président de l’Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Ngoc Hoa. Ce dernier a estimé que les nouveaux droits de douane étaient inévitables et que la stratégie de négociation devait par conséquent viser à obtenir le niveau le plus favorable possible.

Des acteurs de divers secteurs ont convergé sur le fait que les États-Unis constituent un marché crucial. Il est donc impératif d'évaluer de manière exhaustive l'impact des nouveaux droits de douane. Le gouvernement, les ministères et les administrations locales devraient mettre en œuvre des solutions spécifiques pour chaque secteur concerné.

Outre le soutien gouvernemental, les entreprises doivent adopter une attitude proactive en explorant de nouveaux marchés d'exportation et en développant leur marché intérieur. Elles devraient également saisir cette crise comme une opportunité de restructuration et de consolidation de la position du Vietnam dans le commerce mondial, a conclu l’agence de presse latino-américaine.

VNA/CVN