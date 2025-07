Immobilier

Les réformes institutionnelles renforcent l’attractivité des investissements

Selon plusieurs experts, le modèle d’administration locale à deux niveaux et la fusion de certaines unités administratives de niveau provincial offrent une opportunité de surmonter les obstacles administratifs, d'améliorer la transparence et de promouvoir un marché immobilier durable et efficace, tout en renforçant l’attractivité auprès des investisseurs.

À compter du 1er juillet 2025, le Vietnam adoptera officiellement le modèle d’administration locale à deux niveaux. Cette réforme vise à accroître l’autonomie locale et à améliorer l’efficacité de la gouvernance dans un contexte d’urbanisation rapide.Parallèlement, la fusion de certaines unités administratives de niveau provincial et la suppression du niveau de district contribuent à rationaliser l’appareil administratif, mais aussi à créer un cadre institutionnel plus favorable à l’investissement, y compris dans le secteur immobilier, fortement dépendant des procédures d’approbation et des mécanismes juridiques.

L’une des attentes majeures des entreprises concerne l’amélioration de la transparence et de l’accès à l’information. Les réformes adoptées sont perçues comme une solution efficace pour éliminer les doublons dans les procédures et remédier aux incohérences juridiques, obstacles majeurs pour les investisseurs étrangers.

Outre le modèle d’administration locale à deux niveaux, la fusion de certaines localités aura des effets sur l’évaluation foncière et les politiques fiscales liées aux terres. En vertu de la Loi foncière de 2024, les zones fusionnées devront établir de nouvelles grilles de valeurs foncières, adaptées aux spécificités locales.

Plusieurs experts estiment que ces ajustements pourraient améliorer l’efficacité du marché immobilier. Toutefois, ils soulignent que cela exige des investisseurs, en particulier étrangers, une évaluation plus précise des capacités de gestion locale et des orientations de développement.

Par ailleurs, la mise en place d’infrastructures numériques, de systèmes cadastraux modernes et le recours à des consultants indépendants joueront un rôle essentiel dans la transparence du foncier.

Dans un contexte de réformes institutionnelles accélérées et d’amélioration du cadre juridique, le marché immobilier vietnamien se trouve à un tournant décisif. La synchronisation administrative, le renforcement de la transparence et une décentralisation efficace, s’ils sont bien mis en œuvre, constitueront les fondations solides d’une compétitivité nationale renforcée et d’une attractivité durable des investissements à long terme dans le secteur immobilier.

