Les exportations de calmars et de poulpes ont le vent en poupe

Au cours des cinq premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires à l'exportation des produits à base de calmars et de poulpes a atteint près de 274 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 14% par rapport à la même période de l'année dernière.

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), L’année 2025 témoigne d’une nette reprise de l’industrie vietnamienne du calmar et du poulpe après une période de fluctuations qui a duré de 2022 à 2024.

Les marchés traditionnels ont en particulier maintenu une dynamique de croissance stable, tandis que les marchés émergents ont également enregistré des signes positifs, laissant présager un coup de pouce pour les exportations croissantes de ces mollusques.

Parmi les marchés d'exportation, la République coréenne continue d'être le plus grand marché d'importation avec un chiffre d'affaires atteignant plus de 100 millions de dollars au cours des cinq premiers mois de 2025, soit 36% du chiffre d'affaires total des exportations du Vietnam, en hausse de 6% par rapport à la même période de 2024. Le Vietnam exporte principalement des produits de calmars surgelés et du poulpe cuit à la vapeur pré-transformé vers ce marché.

Vient ensuite le marché japonais avec près de 69 millions de dollars, soit une augmentation de 19% par rapport à la même période de 2024. Les produits à base de calmar et de poulpe du Vietnam exportés vers ce marché ont tendance à augmenter grâce à une demande stable et aux avantages des produits de haute qualité tels que les sashimis, le poulpe cuit à la vapeur, etc.

L’objectif de dépasser 700 millions de dollars

Après une baisse au cours des premiers mois de l'année, les exportations de calmars et de poulpes vers le marché chinois montrent également des signes de percée avec une forte croissance au cours des deux derniers mois. La raison étant que ce marché a récemment rouvert. La Chine augmente ses importations de produits à base de calmars congelés et de produits semi-transformés pour servir sa chaîne de restauration. Le chiffre d'affaires à l'exportation vers ce marché au cours des cinq premiers mois de l'année a atteint plus de 26 millions de dollars, en hausse de 2% par rapport à la même période de l’année précédente.

Les exportations vers le marché de l’Union européenne (UE) ont également eu tendance à augmenter rapidement au cours des derniers mois. Avec un chiffre d'affaires total atteignant près de 15 millions de dollars à l'exportation vers ce marché sur les cinq premiers mois de l'année, soit une augmentation de 11% par rapport à la même période de l’année précédente, l'UE étant le 5e plus grand marché d'importation de calmars et de poulpes du Vietnam. Les exportations vers les trois principaux marchés du bloc, l’Italie, l’Espagne et la Belgique, ont respectivement augmenté de 6%, 71% et 24%.

De plus, les marchés d’exportation émergents tels que les Philippines, les Émirats arabes unis, le Cambodge et le Canada ont enregistré une croissance de plus de 40% sur la même période, ouvrant un potentiel important dans les segments de milieu de gamme et de commodité.

La VASEP estime que les exportations de calmars et de poulpes du Vietnam au cours des cinq premiers mois de 2025 ont connu un bon départ, créant une base solide pour l'objectif de dépasser 700 millions de dollars pour l'ensemble de l'année. Dans un contexte où le marché mondial montre des signes de reprise, les entreprises se sont vues conseiller d’accroître leurs investissements dans la transformation raffinée, la traçabilité et d’élargir l’accès aux marchés émergents pour renforcer la durabilité de cette industrie stratégique.

Texte et photo : Truong Giang/CVN