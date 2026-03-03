Filière thonière de Khanh Hoà : cap sur la durabilité et la levée du “carton jaune”

Les premières sorties en mer à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval 2026 ont envoyé des signaux encourageants aux professionnels de la pêche au thon de la province de Khanh Hoà (Centre). Aux ports de Hon Ro et de Dông Hai, l’activité de débarquement s’intensifie dès l’aube, traduisant un début d’année dynamique et porteur d’espoir.

Photo : VNA/CVN

Selon les autorités portuaires, les captures moyennes s’établissent entre 2,5 et plus de 3 tonnes de thon par navire, certains bateaux enregistrant même des volumes supérieurs. Les prix d’achat, compris entre 110.000 et 112.000 dôngs le kilo selon la qualité, demeurent stables, permettant aux pêcheurs d’écouler rapidement leurs prises. Plusieurs marins soulignent que les conditions météorologiques favorables après le Têt ont facilité la conservation et le transport du poisson, générant des bénéfices satisfaisants dès les premières campagnes de l’année.

Dans d’autres ports, comme My Tân, des dizaines de navires accostent chaque jour chargés de thon, de maquereau, d’anchois ou encore de calmars. Les produits sont rapidement triés puis acheminés vers les marchés provinciaux et les localités voisines. Cette dynamique encourage de nombreux armateurs à multiplier les sorties et à préparer activement la haute saison des poissons pélagiques.

Respect strict des réglementations

La province de Khanh Hoa compte actuellement environ 600 navires thoniers. Les autorités locales renforcent parallèlement la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Tous les bateaux de plus de 15 mètres sont désormais équipés d’un système de surveillance par satellite (VMS). Les entrées et sorties des ports font l’objet de contrôles rigoureux ; les journaux de pêche sont systématiquement vérifiés et la traçabilité est assurée grâce aux plateformes électroniques eCDT et eLogbook.

Les responsables provinciaux soulignent que la gestion de la flotte, la mise à jour des données sur la plateforme nationale VNFishbase et le respect strict des réglementations constituent des priorités afin de contribuer à la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne.

Ces cales remplies en ce début de printemps symbolisent non seulement une source de revenus accrue pour les pêcheurs, mais aussi la détermination de Khanh Hoà à conjuguer performance économique et pêche responsable.

VNA/CVN