Le PM propose des solutions clés pour accélérer le décaissement d'investissements publics

Photo : VNA/CVN

Selon la directive du 8 août 2024, numérotée 26/CT-TTg, cette année est décisive dans le décaissement d'investissements publics, qui devrait atteindre un taux de plus de 95%, pour créer une base favorable aux objectifs de développement socio-économique en 2024 et l’achèvement de la construction d’au moins 3.000 km d’autoroutes à la fin 2025.

Le Premier ministre a demandé aux ministères, agences centrales et localités de mettre en œuvre un certain nombre de tâches et de solutions clés.

Premièrement, ils devraient accélérer l'accomplissement des procédures d'investissement et d'appel d'offres du projet.

Deuxièmement, le Premier ministre leur a demandé d'accélérer les travaux en matière d'indemnisation et de dégagement des sites des projets.

Troisièmement, il faudrait renforcer le contrôle du respect des réglementations en matière de gestion et de décaissement d'investissements publics.

Quatrièmement, le Premier ministre a chargé le ministère du Plan et de l'Investissement de présider la coordination avec d’autres agences compétentes pour simplifier les procédures administratives, éliminer les obstacles, tout en assurant la transparence et la lutte contre la corruption, le gaspillage...

Cinquièmement, les ministères des Transports, des Ressources naturelles et de l'Environnement, de l'Industrie et du Commerce, et les Comités populaires de niveau provincial, devraient se concentrer sur l'élimination des difficultés et des obstacles, en assurant l'approvisionnement en matériaux de construction courants (sable, fondations en terre) pour les projets.

Enfin, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement devrait compléter et publier d'urgence des documents guidant la mise en œuvre de la loi foncière de 2024.

VNA/CVN