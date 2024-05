Les exportations de café du Vietnam vers l'Espagne en forte hausse

Au cours des quatre premiers mois de l'année, les exportations de café du Vietnam vers le marché espagnol ont atteint environ 55.380 tonnes, soit une hausse de 53,7% sur un an, selon le Département de l'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Pendant cette période, le prix d'exportation du café vietnamien a augmenté de 53,9% par rapport à la même période de l'an dernier, avec en moyenne 3.487 USD la tonne.



Toujours selon le Département de l'import-export, à la mi-mai 2024, les prix du café robusta et arabica se sont redressés après avoir chuté les jours précédents.

Le 29 mai, le prix du café a continué d'augmenter et variait entre 115.700 et 117.200 dôngs le kilo. Le 30 mai, le prix du café est de 116.700 dôngs le kilo à Dak Lak ; 115.700 dôngs le kilo à Lâm Dông et entre 116.600-116.700 dôngs le kilo à Gia Lai.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le café est le deuxième produit ayant le chiffre d'affaires d'export le plus élevé du secteur agricole, juste derrière les produits en bois.

