L'indice des prix à la consommation en hausse de 4,12% en sept mois

Au cours des sept premiers mois de l’année, l'indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a augmenté de 4,12% sur un an, poussé notamment par la hausse des frais de scolarité, des services de santé, des coûts du logement et des prix de l'électricité et de l'eau, des carburants et des matériaux de construction, selon l'Office général des statistiques (OGS).