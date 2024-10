Les PM vietnamien et thaïlandais se rencontrent en marge des Sommets de l'ASEAN

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré son homologue thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra en marge des 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN et des sommets connexes à Vientiane, au Laos, le 9 octobre.

Les deux dirigeants ont noté avec plaisir le bon développement du partenariat stratégique renforcé Vietnam - Thaïlande et ont convenu d'accroître les réunions et les échanges à tous les niveaux.

Ils ont convenu de charger les agences compétentes de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale ainsi que le programme d'action pour déployer le partenariat stratégique renforcé Vietnam - Thaïlande pour la période 2022-2027 dans tous les domaines.

Les deux parties ont convenu de porter prochainement le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars de manière équilibrée en réduisant les barrières commerciales, en facilitant l'accès au marché des marchandises, en supprimant les obstacles et en renforçant les liens commerciaux et d'investissement.

Les deux dirigeants ont souligné l'importance de mettre en œuvre la stratégie des "Trois connexions" et de relier les chaînes d'approvisionnement et les domaines stratégiques tels que les transports, l'économie numérique, l'économie verte et la transition énergétique. Ils ont également convenu de créer rapidement un groupe de travail conjoint pour élaborer le contenu et le plan spécifique de matérialisation de cette stratégie.

Ils ont convenu d'élargir la coopération dans des domaines potentiels tels que l'économie, le tourisme, les transports, la connectivité multimodale et la coopération entre localités. Les deux parties ont convenu de se coordonner avec les pays concernés pour piloter l'initiative de coopération touristique "Six pays, une destination".

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance de renforcer la coordination et l'échange d'informations dans la lutte contre les organisations terroristes et réactionnaires, en veillant à ce qu'aucun individu ou organisation ne soit autorisé à utiliser le territoire d'un pays pour résister à l'autre.

La Première ministre thaïlandaise a affirmé qu'elle effectuerait prochainement une visite officielle au Vietnam et coprésiderait la 4e réunion conjointe du cabinet Vietnam - Thaïlande.

Le Vietnam est l'un des principaux partenaires de la Thaïlande en Asie du Sud-Est, a noté la Première ministre Paetongtarn Shinawatra, exprimant son désir d'élever rapidement la relation à un nouveau niveau.

Les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de renforcer la coopération, de maintenir la solidarité et l'unité au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de promouvoir sa centralité dans les questions internationales et régionales, notamment la gestion et l'utilisation durables des ressources en eau du Mékong.

Ils ont également souligné l'importance d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), de mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de finaliser bientôt un Code de conduite en Mer Orientale pratique et efficace (COC).

