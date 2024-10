Entretien entre les PM vietnamien et singapourien en marge des Sommets de l’ASEAN

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue singapourien Lawrence Wong se sont entretenus pour la première fois le 9 octobre dans le cadre de la réunion annuelle des deux chefs de gouvernement en marge des 44 e et 45 e sommets de l'ASEAN et des sommets connexes à Vientiane, au Laos.

Lors de ces entretiens, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le gouvernement et le peuple singapouriens pour leur aide concrète pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences du typhon Yagi, affirmant qu'il s'agissait d'une démonstration claire du partenariat stratégique Vietnam-Singapour ainsi que de l'amitié et du partage entre les dirigeants et les peuples des deux pays.

Les deux Premiers ministres ont exprimé leur joie d'assister au développement sans précédent et global de la coopération bilatérale dans tous les domaines, et ont affirmé leur détermination à porter les relations bilatérales à un nouveau niveau.

Ils ont estimé que la coopération économique restait un pilier important des relations bilatérales.

Ils ont convenu de coordonner leurs efforts pour mettre en œuvre efficacement l'accord-cadre sur la connexion des deux économies et le partenariat Vietnam-Singapour pour l'économie verte et l'économie numérique, en particulier la connectivité des infrastructures de télécommunications, tout en développant le système VSIP 2.0 durable et intelligent et l'énergie propre.

Les deux dirigeants ont également souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération dans d'autres domaines importants, tels que la défense et la sécurité, l'éducation et la formation, la culture et les échanges entre les peuples.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé qu'il créerait des conditions favorables pour que les entreprises singapouriennes augmentent leurs investissements au Vietnam en améliorant la qualité des flux d'IDE, et donnerait la priorité aux domaines de la haute technologie, de l'économie numérique, de l'économie circulaire, de l'innovation, des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle (IA).

Il a appelé à l'aide de Singapour au Vietnam pour la construction d'un centre national d'innovation pour la science des données, affirmant que les deux parties devraient collaborer dans la production alimentaire, la logistique de la chaîne d'approvisionnement et l'aquaculture, dans le but de devenir un pôle régional d'approvisionnement alimentaire.

Le Vietnam étant le plus grand fournisseur de riz de Singapour au premier semestre de cette année, le Premier ministre Lawrence Wong a exprimé son espoir d’une coopération bilatérale renforcée dans l’agriculture et la sécurité alimentaire, affirmant que Singapour était prêt à importer des fruits, des aliments et des fruits de mer du Vietnam.

Le dirigeant singapourien s’est également engagé à aider le Vietnam à améliorer la qualité de sa main-d’œuvre, en particulier au niveau stratégique, à maintenir les bourses d’études à différents niveaux pour le pays et à mettre en œuvre efficacement le protocole d’accord sur le programme d’échange de talents en matière d’innovation entre les deux pays.

En ce qui concerne les questions régionales, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la solidarité de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et d’accorder l’attention voulue au développement durable des sous-régions, notamment la sous-région du Mékong, contribuant ainsi de manière significative à une ASEAN résiliente et prospère qui se développe de manière durable, tout en renforçant sa centralité dans la région.

Les deux Premiers ministres ont également réaffirmé leur détermination à faire de la Mer Orientale une mer de paix, de coopération et de développement, et à travailler avec les autres pays de l'ASEAN pour accélérer les négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) pratique et efficace, conforme au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le dirigeant singapourien et son épouse à effectuer une visite officielle au Vietnam en 2025. Le Premier ministre Lawrence Wong a accepté l'invitation avec plaisir.

