Hai Phong

Les paysages l’archipel de Cat Bà, décor de choix pour Hollywood

Une équipe de tournage hollywoodienne a choisi l’archipel de Cat Bà, dans la ville de Hai Phong, au Nord du Vietnam, comme décor pour son nouveau film, après avoir repéré des lieux de tournage au Japon, en République de Corée, en Thaïlande et au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Riot Games, Inc., développeur, éditeur et organisateur de tournois d’e-sport américain basé à Los Angeles, a fait lundi 10 mars cette annonce lors d’une réunion de travail avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

S’exprimant lors de l’événement, Rose Lam, directrice de la production mondiale de Riot Studios, a informé les délégués des résultats de l’équipe et a exprimé l’espoir que celle-ci bénéficierait du soutien actif du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ainsi que des autorités locales pour mener à bien son travail.

De son côté, Nicholas Simon, PDG et producteur d’Indochina Productions, a exprimé le souhait de poursuivre les discussions prochainement concernant la réglementation vietnamienne et les aspects spécifiques du projet. Il a souligné que le tournage et la première du film à Hai Phong constitueraient une formidable opportunité de mettre en avant le Vietnam.

Selon Simon, le Vietnam demeure une priorité absolue pour les voyageurs internationaux et les équipes de tournage. Compte tenu du public nombreux et dévoué de Riot Games, un tournage au Vietnam aurait sans aucun doute un impact positif sur les deux pays.

L’équipe de tournage a rapidement mené des recherches approfondies au Vietnam, évalué l’adéquation de différents lieux et finalement retenu Cat Bà après l’avoir comparée à d’autres destinations repérées, a-t-il déclaré.

Lors d’une séance de travail, l’équipe de tournage a présenté ses idées et ses plans de production pour le tournage à Cat Bà, et les deux parties ont engagé des discussions directes et approfondies.

Photo : TITC/CVN

De son côté, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a affirmé que son ministère était prêt à coopérer avec ses partenaires américains pour développer le cinéma et le tourisme. Il a noté que le ministère et les autorités locales proposeront aux agences compétentes de créer des conditions favorables pour l’équipe de tournage, y compris l’octroi de visas, pendant leur séjour au Vietnam.

La "nouvelle star" sur la carte des lieux de tournage mondiaux

Selon Rose Lam, directrice de la production mondiale chez Riot Studios, son équipe a étudié plusieurs pays de la région, dont le Japon, la République de Corée et la Thaïlande, et a finalement conclu que le Vietnam correspondait le mieux à leur vision créative. Si ce n’est pas la première fois que le Vietnam attire l’attention des cinéastes internationaux, être choisi parmi des géants du cinéma établis comme le Japon et la République de Corée est une véritable source de fierté.

Quiconque a posé le pied sur Cat Bà comprendra immédiatement pourquoi cette île est devenue le choix numéro un des cinéastes hollywoodiens.

Cat Ba offre des paysages spectaculaires, mêlant forêts vierges, mers bleues et un réseau de grottes mystérieux. Classé au patrimoine mondial naturel de l’UNESCO, cet archipel compte plus de 360 îles de différentes tailles, formant un labyrinthe calcaire en pleine mer, avec des plages immaculées, des falaises majestueuses et un écosystème d’une rare diversité.

Plus important encore, Cat Bà possède une beauté à la fois sauvage et mythique, en parfaite harmonie avec l’esprit de Runeterra, le monde de League of Legends. Ses vastes paysages naturels, ses falaises imposantes bordant des plages de sable isolées, ses grottes cachées et ses eaux turquoise cristallines ont été des facteurs clés qui ont permis à Cat Bà de devancer les autres candidats pour devenir le décor de la série.

Photo : VNA/CVN

Le pouvoir du cinéma dans la stimulation du tourisme

Ces dernières années, le nombre de visiteurs internationaux à Cat Bà a considérablement augmenté. En 2024, l’île a accueilli environ 1.056.680 touristes internationaux, soit une augmentation de 90,5 % par rapport à l’année précédente. Au cours des deux premiers mois de 2025 seulement, Cat Bà a accueilli plus de 280.000 touristes, dont près de 180.000 visiteurs internationaux. Le chiffre d’affaires total des services touristiques est estimé à 257 milliards de dôngs.

Devenir le décor d’une grande série hollywoodienne propulsera sans aucun doute ces chiffres encore plus haut dans les années à venir. On a vu comment la Nouvelle-Zélande est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans du Seigneur des Anneaux et comment la Croatie a connu un essor touristique après avoir servi de décor à Game of Thrones.

En Asie, le Japon a su exploiter l’attrait du cinéma pour attirer des visiteurs dans des villes comme Kyoto et Nara, grâce à des films comme Mémoires d’une geisha et Lost in Translation. La République de Corée s’est également illustrée avec Squid Game, transformant des zones jusque-là méconnues comme Ssangmun-dong (Séoul) en lieux de rendez-vous incontournables.

Le Vietnam a accueilli plusieurs productions cinématographiques internationales par le passé, mais le fait qu’une grande marque de divertissement comme Riot Games ait "parié" sur Cat Bà est véritablement révolutionnaire. Si la série rencontre le succès escompté, non seulement Cat Bà, mais aussi l’industrie touristique vietnamienne dans son ensemble, gagneront une place significative sur la scène touristique mondiale.

Bien que déjà une destination attractive, Cat Bà est encore en train de se transformer en pôle touristique international. Pour accueillir l’afflux croissant de visiteurs, notamment internationaux, des investissements importants sont réalisés dans les services d’accueil et de tourisme. Ces efforts visent non seulement à développer les infrastructures, mais aussi à améliorer les expériences haut de gamme, le confort et la durabilité environnementale.

VNA/CVN