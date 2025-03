La Vietnamienne Nguyên Dinh Nhu Vân sacrée Miss Global 2024

La belle originaire de la province de Lâm Dông, âgée de 34 ans, mensurations parfaites de 90-63-91, 1,74 m, a déclaré qu’elle était vraiment heureuse d’être la première beauté vietnamienne à remporter le titre et a remercié le soutien et les encouragements du public, en particulier de sa ville natale.

Elle travaille désormais comme mannequin professionnel et présente des créations pour de nombreuses maisons de couture renommées.

Les candidates de la Jamaïque et de Porto Rico ont pour leur part été élues première et deuxième dauphines. Les titres de 3e et 4e dauphines ont été attribués aux représentantes des États-Unis et des Philippines.

Le concours Miss Global met l’accent sur l’autonomisation des femmes et célèbre la diversité culturelle. Le concours est ouvert aux beautés âgées de 18 à 35 ans.

Le Vietnam a déjà envoyé plusieurs représentantes au concours, dont Doàn Thu Thuy, qui a obtenu le plus grand succès du pays en remportant le titre de quatrième dauphine de Miss Global 2023.

VNA/CVN