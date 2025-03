La culture vietnamienne mise à l'honneur lors d'un festival en Allemagne

La promotion de la culture vietnamienne lors du "Brechtfestival 2025" dans le Land allemand de Bavière, au cours des dix premiers jours de mars, a attiré l'attention du public et a été largement couverte par les médias locaux.

Photo : VNA/CVN

L’un des moments forts de l’événement a été le concours de danse du bambou vietnamien organisé par le magazine Huong Viêt, qui a suscité l’intérêt et la participation enthousiaste de nombreux invités. Ce concours faisait partie des activités de promotion de la culture pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Allemagne.

Décrite par les médias allemands comme une performance de haute précision, cette danse traditionnelle vietnamienne exige des participants qu'ils coordonnent huit bâtons avec une rythmique complexe, permettant des mouvements chorégraphiés à travers des espaces réduits. Cette danse traditionnelle vietnamienne, plébiscitée par les médias allemands, a permis aux participants internationaux de découvrir la richesse du patrimoine culturel du Vietnam, en les invitant à se joindre à une performance rythmée et interactive.

Les performances scéniques ont également laissé une forte impression, avec des numéros spéciaux tels que la danse du chapeau conique, la danse du lotus et la présentation de l'ao dài (tunique traditionnelle vietnamienne).

Pour enrichir la compréhension des invités internationaux, des images de la carte du Vietnam, incluant Hoàng Sa et Truong Sa, ont été présentées sur scène, illustrant la souveraineté sacrée du pays et offrant un éclairage sur la culture et l'histoire vietnamiennes

En plus des activités culturelles, les participants ont eu l'occasion de déguster de nombreux plats traditionnels. La cuisine vietnamienne, avec sa combinaison harmonieuse de saveurs et de couleurs, leur a laissé une forte impression.

Le "Brechtfestival 2025", un événement culturel auquel ont participé 15 communautés culturelles différentes, a été organisé dans la ville d'Augsbourg.

VNA/CVN