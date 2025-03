Pour que la mégapole du Sud devienne la capitale du cinéma de la région

Pour élaborer son dossier de candidature, la mégapole du Sud a tenu mi-février un séminaire international avec la participation de nombreux gestionnaires, autorités locales, experts vietnamiens et étrangers dans le domaine du cinéma. Si sa candidature est retenue, Hô Chi Minh-Ville deviendra la première ville cinématographique d’Asie du Sud-Est à rejoindre le Réseau des villes créatives de l’UNESCO (UCCN en anglais).

À cette occasion, Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire de la ville, a souligné le dynamisme de l’industrie cinématographique locale et son potentiel de croissance. En rejoignant l’UCCN, la ville vise à hisser l’industrie cinématographique vietnamienne sur la scène mondiale, contribuant ainsi au développement du cinéma dans la région. La mégapole du Sud lancera de nouveaux projets, élargira les programmes de formation avec des experts et développera des ressources humaines de haute qualité.

Attirer les cinéastes étrangers

La Docteure Nguyên Phuong Hoa, directrice du Département de la coopération internationale, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que l’obtention de ce statut renforcerait la réputation de Hô Chi Minh-Ville et en ferait un pôle créatif mondial.

Dans sa candidature, la ville s’engage à mettre en œuvre des projets destinés à développer l’industrie cinématographique, notamment en accueillant davantage de festivals internationaux et en devenant un centre de soutien au secteur.

Les experts soulignent plusieurs atouts de la ville en faveur de cette initiative, tels que des politiques de soutien, une communauté créative florissante et des infrastructures culturelles et éducatives modernes.

Le réalisateur Nguyên Quang Dung a mis en avant la richesse et la diversité culturelles de Hô Chi Minh-Ville, qui séduisent les cinéastes professionnels. Il espère que l’obtention du statut de ville cinématographique assouplira les contraintes créatives et ouvrira davantage d’opportunités aux cinéastes.

L’actrice et productrice Hông Anh a insisté sur la nécessité de multiplier les espaces créatifs et les centres culturels afin de rendre le savoir cinématographique plus accessible au public à travers des expositions et des expériences interactives.

Évoquant les collaborations inter-nationales, elle a plaidé pour une simplification des procédures administratives afin d’attirer davantage de cinéastes étrangers.

Jérémy Segay, attaché régional audiovisuel du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères pour le Vietnam, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et la Thaïlande, a salué Hô Chi Minh-Ville comme un lieu de tournage attractif grâce à la diversité de ses décors et à la qualité de son hébergement.

Il a toutefois relevé l’absence d’entreprises spécialisées dans l’accompagnement des équipes de tournage étrangères et le manque de clarté et de cohérence des démarches administratives. “Il existe peu de grands studios de cinéma modernes capables de gérer plusieurs plateaux simultanément”, a-t-il précisé.

De nouvelles destinations touristiques

Le Professeur Dô Lênh Hùng Tu, président de l’Association cinématographique du Vietnam, a souligné l’importance des partenariats internationaux et du développement des formations en études cinématographiques. “Il est également crucial d’intégrer le cinéma au tourisme afin d’exploiter au mieux le potentiel des deux secteurs”.

L’“Artiste du Peuple” Nguyên Thi Thanh Thuy, directrice adjointe du Service de la culture et des sports, a insisté sur la nécessité de construire des studios de cinéma de classe mondiale pour soutenir la croissance de l’industrie.

Hô Chi Minh-Ville s’emploie à aménager de nouveaux lieux de tournage dans le cadre de sa stratégie de promotion du secteur cinématographique.

Elle envisage notamment la construction de studios dans les districts ruraux, dotés d’équipements et de technologies modernes, qui deviendraient également des attractions touristiques. Ainsi, un projet de studio de 300 ha est prévu au sein du Parc culturel et historique de la ville de Thu Duc.

Les cinémas de la ville représentent environ 40% du marché national, avec 52 complexes cinématographiques Hô Chi Minh-Ville compte une centaine de producteurs, ainsi que 295 salles de projection.

L’industrie cinématographique locale s’efforce d’enregistrer une croissance annuelle moyenne d’environ 12% à partir de 2025, pour atteindre plus de 11.000 milliards de dôngs (500 millions de dollars) de chiffre d’affaires.

Ces dernières années, de nombreux films et émissions de télévision ont été tournés dans la ville. Toutefois, l’absence de studios adaptés a entravé son ambition de devenir une véritable “ville du cinéma “, selon les autorités locales.

Le studio Hoà Phu, situé dans le district de Cu Chi et appartenant à la Télévision de Hô Chi Minh-Ville (HTV), est l’un des rares espaces permettant des tournages en intérieur et en extérieur sur une surface de 49,5 ha. Il s’agit du plus grand centre cinématographique de la région, accueillant également des événements culturels, des concerts, des projections de films, des défilés de mode, des compétitions sportives et des performances artistiques.

Green Media, un studio privé dans l’arrondissement de Binh Chanh, constitue une autre alternative. Géré par Media Green Entertainment Agency, il a nécessité un investissement de 15 milliards de dôngs (640.000 dollars).

Ce site de 6.000 m², inauguré en 2019, propose des plateaux de tournage, des espaces de production et un backlot pour les scènes en extérieur.

“Notre studio comprend des décors variés, allant des maisons aux bateaux, en passant par des reconstitutions de petites villes et d’habitations modernes de Hô Chi Minh-Ville et des provinces du Sud”, a expliqué Lady Phuong Thuy, directrice exécutive de Green Media.

Selon Nguyên Thi Thanh Thuy, la construction de nouveaux studios de cinéma s’inscrit dans un projet de développement de l’industrie culturelle de Hô Chi Minh-Ville sur la période 2020-2025.

