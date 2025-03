Le 10e Festival Vietnam - Japon s'ouvre à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Placé sous le thème "Main dans la main - Ensemble pour toujours", le festival vise à favoriser une compréhension plus profonde et à renforcer le lien entre les peuples des deux nations. La cérémonie d'ouverture a été suivie par de hauts responsables vietnamiens et japonais, soulignant l'importance de l'événement dans la promotion des relations bilatérales.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a souligné le parcours de dix ans du festival depuis son événement inaugural en 2013, qui célébrait le 40e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.

L'événement de cette année coïncide avec la deuxième année du partenariat stratégique global Vietnam - Japon. Nguyên Van Duoc a exprimé son optimisme quant au fait que cette relation renforcée ouvrirait de nouvelles opportunités de coopération en matière d’investissement, d’échanges culturels et de développement mutuel. Il a également souligné que l’inauguration prochaine de la ligne de métro N°1 (Bên Thành - Suôi Tiên) le 9 mars prochain marquerait une étape importante dans la collaboration entre la ville et le Japon en matière d’infrastructures urbaines.

Photo : VNA/CVN

Renforcer les liens bilatéraux

Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l’Alliance d’amitié parlementaire Japon -Vietnam, a salué le festival pour avoir renforcé la compréhension mutuelle et favorisé les liens entre les deux pays dans des domaines tels que l’économie, la culture, la société et le monde universitaire. Il a exprimé son espoir que le Vietnam et le Japon continueront de renforcer leur collaboration dans un esprit de solidarité pour l’avenir.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a qualifié le thème du festival de message puissant de solidarité et d’engagement à entretenir l’amitié durable entre les deux nations. Il s’est dit confiant que le festival continuerait à se développer, créant des opportunités de coopération plus pratiques et plus efficaces.

Selon Sugano Yuichi, représentant en chef de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Vietnam, sponsor de l'événement, le festival est l'un des plus grands événements d'échange entre le Vietnam et le Japon au Vietnam, avec cette année plus de stands que les années précédentes.

Photo : VNA/CVN

Le festival de cette année comprend plus de 100 stands, environ 30 spectacles sur scène et des zones d'activités spéciales, notamment des épreuves sportives olympiques. Les organisateurs s'attendent à ce que l'événement attire environ 450.000 visiteurs, dépassant le record de 420.000 de l'année dernière.

Le festival de deux jours comprend des événements d'échanges commerciaux, culinaires et touristiques, ainsi que des séminaires et des réunions d'affaires promouvant le tourisme japonais au Vietnam. Les points forts sont les programmes d'échanges culturels entre étudiants vietnamiens et japonais, les événements cyclistes, les spectacles musicaux, les démonstrations de sports traditionnels japonais et les vitrines de l'ao dai vietnamien et de la calligraphie japonaise.

Pour marquer son 10e anniversaire, Hô Chi Minh-Ville prévoit d'accueillir le tout premier festival culturel de Tokyo les 1er et 2 novembre. L'événement comprendra des performances culturelles, des expositions de lumière LED, des expositions et des activités de promotion du commerce et des investissements, renforçant davantage les liens bilatéraux.

VNA/CVN