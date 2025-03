Lancement du concours en ligne "Découverte des beaux-arts du Vietnam" 2025

Photo : QDND/CVN

L'initiative, fruit d'une collaboration fructueuse entre le Musée et la société technologique ATCom, vise à rendre les collections du Musée plus accessibles et à approfondir la compréhension du public envers les œuvres d'art vietnamiennes.

Le directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, Nguyên Anh Minh, a rappelé le succès retentissant de l'édition 2022, qui avait attiré plus de 100.000 participants. Fort de ce succès, le Musée a décidé de renouveler l'expérience en lançant l'édition 2025, avec l'ambition d'atteindre un public encore plus large et de susciter un intérêt croissant pour l'art vietnamien.

Selon les organisateurs, le concours en ligne débutera précisément à minuit le 11 mars 2025 et se clôturera à 23h59 le 31 mai 2025.

Ce concours est ouvert à tous les participants à partir du niveau collège. Les inscriptions se font exclusivement en ligne, via le site web dédié : timhieumythuat.vnfam.vn.

La cérémonie de remise des prix est prévue pour la fin du mois de juin 2025, où les lauréats seront récompensés pour leurs connaissances et leur passion pour les beaux-arts du Vietnam.

VNA/CVN