Les connaissances en culture et transformation du café de Dak Lak font recette

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vient de décider d’inscrire les connaissances en culture et transformation du café de la province de Dak Lak sur la liste du patrimoine culturel immatériel national, reconnaissant ainsi la valeur exceptionnelle de l’agriculture et de la culture populaire des Hauts plateaux du Centre.

Photo : VNACVN

Cette décision a été prise après un ensemble d’enquêtes, d’études et d’évaluations, dans le but de préserver et de valoriser les traditions liées à la culture du café, un métier qui a créé l’identité culturelle des habitants de Dak Lak au fil des générations.

Les méthodes de culture naturelles, les pratiques traditionnelles de soin, de récolte et de transformation du café témoignent non seulement d’un savoir-faire populaire riche, mais inspirent également la créativité dans les arts et la gastronomie.

Selon le directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Dak Lak, Lai Duc Dai, cette reconnaissance ne se limite pas à la valorisation des traditions. Elle ouvre aussi des opportunités pour développer le tourisme écologique, culturel et agricole, ce qui contribuera à renforcer la promotion du café de Dak Lak sur la scène internationale.

Afin de valoriser ce patrimoine, le département prévoit d’encourager les organismes compétents, les associations locales et les entreprises agricoles à intensifier les recherches et la transmission des valeurs culturelles liées à la production de café.

Le département proposera au comité populaire provincial un plan de conservation et de valorisation du patrimoine. Nous proposerons que les artisans du café soient reconnus comme des trésors vivants. Le département jouera un rôle clé en tant que conseiller pour promouvoir et faire rayonner ce patrimoine, a indiqué Lai Duc Dai.

NDEL/VNA/CVN