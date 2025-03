Festival ISMA 2025

Un événement mondial pour explorer l'impact de l'IA dans les arts et les médias

Un concours international de tournage pour étudiants se déroule à Hô Chi Minh-Ville, attirant des participants de près de 100 universités de 15 pays et territoires.

L'événement met en lumière l'application de technologies avancées, en particulier l'intelligence artificielle (IA), pour exprimer des idées artistiques innovantes.

Organisé par l'Université Van Lang, le Festival international des arts médiatiques pour étudiants (International Student Media Arts Festival - ISMA 2025) se tient pour la première fois au Vietnam, et ce jusqu'en juin. L'événement souligne l'influence croissante de l'IA dans les domaines des arts et des médias, offrant aux étudiants une plateforme pour associer innovation et expression artistique.

L'événement présente des candidatures d'institutions de premier plan telles que l'Académie du cinéma de Pékin, l'Académie des arts de Chine, l'Université de New York et l'Université d'État du Michigan, ainsi que des participants des États-Unis, d'Europe, de la République de Corée, de l'Australie et du Brésil.

L'ISMA 2025 comprend trois activités exceptionnelles visant à favoriser la collaboration entre étudiants et experts de ce secteur.

Le concours d'art médiatique, une compétition en ligne, invite les étudiants à concourir dans quatre catégories : courts métrages, art animé, art interactif et narration pilotée par l'IA. Chacune met l'accent sur l'intégration technologique pour inspirer de nouvelles idées créatives.

L'atelier 72-Hours Workshop, au cours duquel 20 équipes d'étudiants courront contre la montre pour produire des films centrés sur le thème "Humains - Rivières - Environnement", ajoute à l'excitation du festival.

Le forum académique, où des experts en éducation au design se réuniront pour discuter des tendances émergentes qui façonnent l'avenir des médias et des communications, complète l'événement.

