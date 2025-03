Hô Chi Minh-Ville

Ambiance animée et passionnante au 10e festival Vietnam - Japon 2025

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, Lê Truong Duy, directeur adjoint du Service des affaires extérieures de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que ce festival était une étape brillante de plus de dix ans de promotion de l'amitié et de la coopération globale entre le Vietnam et le Japon.

"Le Festival Vietnam - Japon n'est pas seulement un événement culturel, mais ouvre également de nombreuses opportunités de coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et de l'éducation, contribuant à approfondir le partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon, favorisant le lien fort entre les peuples des deux nations. Hô Chi Minh-Ville espère continuer à recevoir du soutien et à s'unir pour maintenir et développer le festival dans les années à venir, pour en faire un événement de plus en plus riche, attrayant et populaire", a souligné le directeur adjoint Lê Truong Duy.

Preuve de l'amitié entre les deux pays

Lors de la cérémonie d'ouverture, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a affirmé que le Festival Vietnam - Japon à Hô Chi Minh-Ville, organisé ces dix dernières années, est devenu un beau symbole et un témoignage de l'amitié et de la solidarité entre le Vietnam et le Japon, reflet de la confiance et de la chaleur des relations entre les deux pays et de la prospérité commune des deux peuples, les rapprochant malgré une distance géographique de près de 4.000 km.

Le président Nguyên Van Duoc a déclaré que le festival de cette année revêtait une signification particulière puisqu’il marquait le 10e anniversaire de l’organisation. L’évènement coïncide par ailleurs avec 2025, deuxième année de mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam - Japon. Cela a ouvert de nombreuses nouvelles opportunités en matière de coopération et d’investissement, d’échanges culturels, de renforcement de solidarité, d’amitié et de développement mutuels.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Duoc a exprimé son optimisme quant au fait que cette relation renforcée ouvrirait de nouvelles opportunités de coopération en matière d’investissement, d’échanges culturels et de développement mutuel. Il a également souligné que l’inauguration prochaine de la ligne de métro N°1 (Bên Thành - Suôi Tiên) le 9 mars marque une étape importante dans la collaboration entre la ville et le Japon en matière d’infrastructures urbaines.

Variété d'activités du festival

De son côté, Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l’Alliance d’amitié parlementaire Japon -Vietnam et président honoraire du comité exécutif du festival pour la partie japonaise, a déclaré que le festival de cette année avait un volume de plus de 100 stands, près de 30 performances scéniques, de nombreux espaces d'événements spéciaux et activités diverses. Les activités d’échanges culturels, culinaires et sportifs ont en particulier attiré l’attention des habitants locaux comme des visiteurs.

Les points forts de cette année étaient un programme de dialogue "Les enfants et l'avenir", ainsi que des activités telles que cyclisme convivial, échanges sportifs, exposition d'art, cuisine locale et promotion du tourisme pour aider les Vietnamiens à mieux comprendre la culture de ce pays du Soleil levant.

En constante expansion, le festival est devenu l’un des plus grands événements d’échange culturel entre le Vietnam et le Japon.

Tân Dat/CVN