Les Partis politiques du Sri Lanka saluent les réalisations du Vietnam

Lors de la cérémonie, l'ambassadrice du Vietnam, Trịnh Thị Tâm, a rappelé les jalons historiques et les réalisations marquantes du Parti au cours des 95 dernières années, tout en soulignant le soutien des amis internationaux, notamment celui du Sri Lanka, envers le Parti communiste du Vietnam.

S'exprimant au nom du Parti communiste du Sri Lanka, le secrétaire général G. Weerasinghe a adressé ses chaleureuses félicitations au Parti communiste du Vietnam. Il a mis en avant les étapes clés de son développement depuis sa fondation en 1930 et a salué son rôle proactif ainsi que sa ligne stratégique clairvoyante dans la lutte pour l'indépendance nationale, la libération du Sud, la réunification du pays et le développement actuel du Vietnam.

Il a également rendu hommage au Président Hô Chí Minh, le qualifiant de grand patriote et de héros de la libération nationale à l'échelle mondiale. G. Weerasinghe a estimé qu'en tant que membre de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la région économique la plus dynamique du monde, le Vietnam est devenu un partenaire économique clé pour ses voisins et pour la région, renforçant de nombreux pays en développement, dont le Sri Lanka.

S'exprimant au nom du Parti du Front de libération populaire du Sri Lanka (JVP), le vice-ministre des Affaires étrangères et du Travail à l'étranger, Arun Hemachandra, a hautement apprécié les réalisations économiques du Vietnam sous la direction du Parti communiste du Vietnam. Il a souligné que le leadership résolu et éclairé du Parti communiste du Vietnam a été un facteur déterminant dans la libération nationale, la réunification du pays, ainsi que dans son développement économique et sa lutte contre la pauvreté aujourd'hui. Il a également mis en avant le rôle du Vietnam dans le façonnement du nouvel ordre diplomatique mondial, en particulier après sa révolution de libération nationale, ouvrant la voie à une coopération élargie avec de nombreux pays.

Les autres Partis politiques sri-lankais présents à la cérémonie ont également exprimé leur confiance dans la réussite du XIVe Congrès du Parti communiste du Vietnam, espérant que celui-ci définira une orientation juste pour le Parti et le pays, afin de progresser fermement sur la voie du socialisme et d'entrer dans une nouvelle ère pour la nation vietnamienne.

Cette célébration a été l'occasion d'honorer les valeurs et les réalisations du Parti communiste du Vietnam au Sri Lanka, contribuant ainsi à renforcer l'amitié et la solidarité entre les partis politiques sri-lankais et le Parti communiste du Vietnam. Elle a également permis de consolider la coopération et les liens entre le Vietnam et le Sri Lanka, alors que les deux pays célèbrent le 55e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1970-2025).

