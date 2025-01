Lancement de deux concours sur les relations Vietnam - Sri Lanka

À l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Sri Lanka (1970-2025), l'ambassade du Vietnam au Sri Lanka, en coordination avec le ministère sri lankais des Affaires étrangères, de l'Emploi à l'étranger et du Tourisme, et le journal Colombo Times, a lancé deux concours sur les relations Vietnam - Sri Lanka.