Les Vietnamiens au Sri Lanka célèbrent le Têt traditionnel du Serpent. 

Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, l'ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tâm, a passé en revue les réalisations du Vietnam dans divers domaines en 2024, félicitant la communauté vietnamienne au Sri Lanka pour ses contributions actives au développement du pays d’accueil ainsi qu'à l'amitié traditionnelle entre les deux nations.

Elle a souligné que 2025 marquerait un jalon important dans les relations bilatérales en raison du 55e anniversaire de leur établissement. Cette année sera également témoin de nombreux événements importants pour le pays.

Photo : VNA/CVN

Dans cet esprit, l’ambassade du Vietnam prévoit d’organiser de nombreuses activités politiques, culturelles et économiques pour améliorer la compréhension du peuple sri-lankais sur le Vietnam et les relations entre les deux pays. L’ambassadrice espère continuer à bénéficier de la participation active et du soutien de la communauté vietnamienne et que cette dernière continuera à maintenir l'esprit de solidarité et à promouvoir les bonnes valeurs culturelles vietnamiennes.

De son côté, Nguyên Mai Trinh, cheffe du Comité de liaison communautaire, a salué les initiatives de l'ambassade en 2024 qui ont renforcé les liens au sein de la communauté vietnamienne.

Au cours de cette célébration, les Vietnamiens ont pu se retrouver autour de plats typiques, de jeux et de chants traditionnels.

VNA/CVN