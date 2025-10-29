Les Partis du Vietnam et du Laos tiennent leur 12ᵉ séminaire théorique

Le 12ᵉ séminaire théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) s’est tenu le 28 octobre dans la ville côtière de Da Nang sur le thème : "Réorganisation et structuration de l’appareil du système politique pour répondre aux nouvelles exigences de développement : expériences du Vietnam et du Laos".

La délégation vietnamienne était conduite par Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central. La délégation lao était dirigée par Kikeo Khaykhamphithoune, membre du Bureau politique et vice-Premier ministre lao.

Photo: VNA/CVN

Les représentants des deux Partis ont souligné que, dans un contexte mondial et régional en évolution rapide, l’édification du Parti et du système politique est confrontée à de nouveaux défis. Cela exige des deux parties qu’elles réalisent des avancées décisives dans l’organisation de l’appareil afin de garantir la flexibilité, l’efficacité et l’efficience dans la direction et la gestion.

Nguyên Xuân Thang a insisté sur l’importance du séminaire comme espace d’échanges approfondis sur les expériences et approches des deux Partis dans le travail de rationalisation et de consolidation de l’appareil du système politique.

Pour sa part, Kikeo Khaykhamphithoune a salué les réalisations du Vietnam, notamment dans la rationalisation de l’appareil administratif. Il a affirmé que le PPRL met également progressivement en œuvre la réforme de l’appareil de l’État et du système politique afin de répondre aux exigences du développement national et du processus d’intégration internationale.

Les délégués des deux pays ont présenté plusieurs rapports et interventions spécialisés, abordant les questions théoriques et pratiques liées à la réorganisation de l’appareil du système politique.

Les deux parties ont convenu d’organiser le 13ᵉ séminaire théorique au Laos, à une date qui sera fixée ultérieurement.

VNA/CVN