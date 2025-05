Le 135e anniversaire du Président Hô Chi Minh célébré au Japon

L’événement, organisé conjointement par les représentations diplomatiques vietnamiennes au Japon et les autorités locales, a réuni de nombreux participants autour d’un colloque consacré à la vie et à l’héritage du leader vietnamien.

Cette initiative visait à rendre hommage à la pensée, à la morale et au style de Hô Chi Minh, reconnu comme une figure emblématique de la lutte pour l’indépendance du Vietnam et un homme de culture du monde. Elle a également permis de renforcer les liens entre les Vietnamiens vivant au Japon.

"Ce colloque est une occasion de raviver la mémoire collective et d’exprimer notre profonde gratitude envers le Président Hô Chi Minh, pour son dévouement à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. C’est également un moment pour affirmer la détermination et la volonté de tous, y compris des Vietnamiens résidant à l’étranger", a-t-il déclaré.

La cérémonie a été ponctuée de projections de documentaires retraçant les grandes étapes de la vie révolutionnaire de Hô Chi Minh. Des témoignages, venus tant de ressortissants vietnamiens que de citoyens japonais, ont enrichi les échanges.

VOV/VNA/CVN