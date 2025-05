Cérémonie d'accueil de la PM thaïlandaise en visite officielle au Vietnam

Ce vendredi matin du 16 mai, au Palais présidentiel à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la cérémonie d'accueil de la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra et d'une délégation de haut rang du gouvernement royal thaïlandais en visite officielle au Vietnam et pour coprésider la 4e réunion du Cabinet conjoint Vietnam - Thaïlande les 15 et 16 mai.