Le Vietnam et le Sénégal renforcent leur coopération dans des secteurs clés

Dans le cadre d'une visite de travail en République du Sénégal du 10 au 15 mai, une délégation de l'ambassade du Vietnam en Algérie, accréditée simultanément au Sénégal, conduite par l'ambassadeur Trân Quôc Khanh, a mené une série d'activités visant à promouvoir la coopération multiforme entre le Vietnam et le Sénégal, notamment dans les domaines de la culture, des sports, de l'économie, du commerce et des échanges interpersonnels.

Le 12 mai, l'ambassadeur Trân Quôc Khanh a rencontré la ministre sénégalaise de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye. Lors de cet entretien, l'ambassadeur s'est réjoui du développement du Vovinam, art martial traditionnel, au Sénégal, le soulignant comme un symbole de la coopération culturelle et sportive entre les deux pays et une contribution significative au rayonnement de la culture vietnamienne à l'échelle internationale. Il convient de noter que la Coupe des Ambassadeurs, organisée chaque année au Sénégal, fait désormais partie intégrante du système de compétition officiel de la Fédération Mondiale de Vovinam (FMVO).

Pour sa part, la ministre Khady Diène Gaye a hautement apprécié les contributions du mouvement Vovinam au Sénégal et a exprimé son soutien à la politique de reconnaissance d'une organisation représentative unique du Vovinam dans le pays, conformément aux normes internationales et aux règlements du Comité International Olympique (CIO).

L'ambassadrice Trân Quôc Khanh a réaffirmé que l'ambassade continuerait de servir de passerelle, soutenant le développement d'un écosystème Vovinam unifié, professionnel et internationalement reconnu dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

L'ambassadrice a également rencontré la communauté vietnamienne au Sénégal. Il a salué le rôle de la communauté et de son comité exécutif dans la préservation de l'identité culturelle nationale et a affirmé que le gouvernement vietnamien accordait toujours une grande importance aux citoyens d'outre-mer.

Léontine Pires, présidente de l'Association vietnamienne au Sénégal, a exprimé l'espoir que le Vietnam envisage la nomination d'un consul honoraire au Sénégal afin d'accompagner les ressortissants vietnamiens dans leurs démarches administratives et leur protection, et d'améliorer l'efficacité des activités économiques et diplomatiques.

Le 14 mai, le Bureau commercial du Vietnam en Algérie, accrédité simultanément au Sénégal, a organisé, en collaboration avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, une conférence de réseautage d'affaires à laquelle ont participé une soixantaine d'entreprises des deux pays opérant dans des secteurs tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, les biens industriels et les services.

S'exprimant lors de cet événement, Mbaye Chimère Ndiaye, secrétaire général de la Chambre de commerce de Dakar, a appelé les entreprises vietnamiennes à investir dans la transformation locale au Sénégal afin de valoriser pleinement les matières premières nationales, notamment la noix de cajou brute et le coton. Il a également souligné le potentiel du Sénégal, dont la croissance économique devrait atteindre 8,4% en 2025, l'une des plus élevées d'Afrique.

Recueillir des recommandations pratiques

Du côté vietnamien, le conseiller commercial Hoàng Duc Nhuân a déclaré qu'au cours des quatre premiers mois de 2025, les exportations vietnamiennes vers le Sénégal se sont élevées à 43,43 millions de dollars américains, soit un niveau quasiment équivalent à celui de 2024 (43,91 millions de dollars). Le Vietnam exporte principalement du riz, du poivre, des produits agricoles et des composants, tandis que ses importations en provenance du Sénégal comprennent des noix de cajou brutes, de la farine de poisson, des fruits de mer et du coton.

La conférence a également permis de recueillir des recommandations pratiques de la part des entreprises participantes, telles que l'amélioration du cadre juridique bilatéral en matière de commerce et d'investissement, la création d'un Conseil d'affaires Vietnam - Sénégal, l'organisation de forums de promotion commerciale, le renforcement de la participation aux expositions bilatérales et internationales et la nomination d'un consul honoraire au Sénégal.

Les entreprises sénégalaises ont exprimé leur intérêt pour l'importation de riz, d'épices, de café, de thé, de matériaux de construction, de meubles, d'emballages et de fournitures scolaires vietnamiens. Ils ont salué l'expérience et la capacité financière des entreprises vietnamiennes et ont exprimé leur désir de trouver des partenaires pour une production et une transformation conjointes au Sénégal ou pour importer des produits destinés à la consommation intérieure et exporter vers les marchés voisins dans le cadre de l'Accord de libre-échange continental africain (ZLECA).

