JO-2026 : la dernière chance de Shiffrin, Klaebo pour poursuivre son festin

La reine américain du ski alpin Mikaela Shiffrin espère mercredi 18 février lors du slalom des JO-2026 de Milan Cortina mettre fin à sa malédiction olympique tandis que l'ogre norvégien du ski de fond Johannes Klaebo vise un dixième titre olympique en sprint par équipes.

Photo : AFP/VNA/CVN

Tout autre résultat qu'un sacre olympique en slalom ce mercredi 18 février (1ère manche à 10h00, 2e manche à 13h30) serait une déception majeure pour Mikaela Shiffrin.

La reine américaine du ski alpin est sans rivale ou presque entre les piquets serrés : cet hiver, elle a remporté sept des huit slaloms de Coupe du monde déjà disputés, terminant 2e de celui qu'elle n'a pas gagné.

Mais la skieuse aux 108 victoires en Coupe du monde n'affiche pas la même sérénité dès qu'elle respire l'air olympique. Il y a quatre ans, elle était revenue bredouille de Pékin et le moral dans les chaussettes après six courses et autant de déconvenues. Ses JO italiens sont pour l'instant partis sur la même veine, après une déroutante 4e place en combiné par équipes après un désastreux slalom, et une 11e place sans saveur en géant.

Ski de fond : Klaebo puissance dix ?

Photo : AFP/VNA/CVN

Devenu l'athlète le plus titré de l'histoire des JO d'hiver, Johannes Klaebo n'est pas encore rassasié. Il vise mercredi un dixième titre olympique, son quatrième dans le Val di Fiemme, en sprint par équipes avec Einar Hedegart.

En quête d'un inédit Grand Chelem en ski de fond, avant le 50 km, la distance-reine, samedi, Klaebo doit se méfier encore et toujours d'un Français inconnu du grand public avant ses JO, Mathis Desloges, son dauphin en skiathlon, sur le 10 km et en relais.

Biathlon : la France sans rivale à Anterselva ?

Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis le début des épreuves de biathlon à Anterselva, la France a amassé neuf médailles en sept courses et la razzia tricolore n'est peut-être pas terminée.

Les Françaises sont les grandes favorites du relais : elles sont montées dix fois sur le podium, cinq fois sur la plus haute marche, lors des 14 derniers relais disputés en Coupe du monde et ont survolé les relais des deux derniers Mondiaux, en 2024 à Nove Mesto et en 2025 à Lenzerheide.

Face aux Suédoises, Norvégiennes et autres Allemandes, c'est une débutante, à ce niveau, de 25 ans, Camille Bened qui lancera le quatuor français après avoir été préférée à l'expérimentée Justine Braisaz-Bouchet, en difficulté depuis son arrivée dans les Dolomites.

