JO : le relais féminin en or, 5e titre olympique pour le biathlon français

Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon et Julia Simon sont devenues mercredi 18 févirer championnes olympiques du relais féminin en écrasant la concurrence, apportant au biathlon français un 5 e titre aux Jeux de Milan Cortina, pour un total de dix médailles.

Photo : AFP/VNA/CVN

En ajoutant le sacre de Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron en danse sur glace, la France compte désormais six titres aux JO-2026, améliorant son record de médailles d'or sur une édition des Jeux d'hiver (cinq en 2018 à Pyeongchang et en 2022 à Pékin). Les Bleus améliorent aussi leur nombre record de médailles sur des Jeux d'hiver (17 tous métaux confondus).

Les relayeuses françaises ont décroché le deuxième titre olympique en biathlon féminin après celui des pionnières Corinne Niogret, Véronique Claudel et Anne Briand, sacrées en 1992 à Albertville pour le début de l'aventure dorée du biathlon français aux JO.

Sur le site en altitude d'Anterselva, dans le Nord de l'Italie (1.600 m), les filles et les garçons du biathlon français ont remporté les trois relais (mixte, masculin et féminin), un grand chelem qui symbolise la domination totale qu'ils exercent sur leur discipline.Sacrée avec le relais mixte et en individuel (15 km), Julia Simon rejoint elle Jean-Claude Killy (1968), Martin Fourcade (2018) et Quentin Fillon Maillet (2026) parmi les sportifs français triples champions olympiques sur une même édition.

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'était un rêve et aujourd'hui les filles m'ont permis de réaliser ce rêve, d'amener le drapeau à l'arrivée du titre olympique et de partager cela avec elles, c'est fantastique", a-t-elle déclaré sur France Télévision.

Alerte en début de relais

Après avoir remporté les deux derniers titres mondiaux en 2024 à Nove Mesto et en 2025 à Lenzerheide, les relayeuses françaises étaient attendues sur la plus haute marche du podium aux Jeux, avec quelques interrogations à lever, entre le niveau de Julia Simon, malade pour le sprint et qui a renoncé à la poursuite, et le remplacement de Justine Braisaz-Bouchet, en difficulté à Anterselva, par Camille Bened.

Photo : AFP/VNA/CVN

La seule petite alerte est justement venue de Camille Bened, partie sur l'anneau de pénalité pour un tour, après un tir debout difficile.

Mais la marge sur la concurrence était bien trop grande pour empêcher les Françaises d'aller chercher l'or. Leader de la Coupe du monde, Lou Jeanmonnot a ramené le relais bleu sur la tête, puis Océane Michelon a fait la différence pour donner une cinquantaine de secondes d'avance à Julia Simon, parfaitement géré grâce à un tir d'une extrême solidité.

"Ce n'était que le premier relais et tout était encore possible, je fais un très bon relais, mais Océane en fait un stratosphérique aussi, comme quoi une petite erreur c'est possible sur un relais, tant que les trois autres font leur taf, ça joue !", a apprécié Lou Jeanmonnot au micro d'Eurosport alors que Simon bouclait le dernier relais bleu.

Photo : AFP/VNA/CVN

"L'équipe de France est favorite, nous on est des bons outsiders. Les quatre filles étaient plus fortes que nous", a constaté Jean-Marc Chabloz, entraîneur du tir pour la Suède, "impressionné" par le relais français.

Avec ce titre, les Françaises mettent définitivement l'affaire de la carte bancaire (Julia Simon condamnée en octobre à trois mois de prison avec sursis pour vol et fraude à la carte bancaire pour avoir utilisé notamment la carte de Justine Braisaz-Bouchet), à des années lumière.

AFP/VNA/CVN