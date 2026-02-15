JO : les meilleurs fondeurs français de l'histoire en argent dans le relais

Du jamais vu ! L'équipe de France de ski de fond, emmenée par un Mathis Desloges encore impressionnant, a décroché une troisième médaille en argent lors des JO de Milan Cortina, en relais derrière la Norvège de Johannes Klaebo, devenu l'athlète le plus titré des Jeux d'hiver.

À 23 ans, Desloges empoche sa troisième médaille d'argent, après celles du skiathlon et du 10 km individuel, une performance inédite pour un fondeur français aux Jeux.

"C'est largement la plus belle parce qu'elle est partagée avec les coéquipiers, avec l'équipe", a réagi le skieur de Villard-de-Lans au micro de France Télévisions.

C'est une performance historique aux Jeux pour les fondeurs français qui, au mieux, avaient remporté deux médailles - en bronze - en une édition lors des JO-2018 en Republique de Corée, avec des troisièmes places dans le sprint par équipes et le relais.

Mais avec Desloges, les Bleus se sont trouvé un leader qui a assumé son statut dimanche, en replaçant son équipe de la quatrième à la deuxième position dans le troisième relais. Et ses jeunes partenaires, tous âgés de moins de 28 ans, ont apporté leur pierre à l'édifice pour obtenir l'argent, devant l'Italie en Bronze.

"Je n'ai pas de mots. C'est vraiment une course d'ensemble, d'équipe. Je suis vraiment fier de ce qu'on a conquis aujourd'hui. Je pense qu'on écrit l'histoire petit à petit, course après course. On le fait ensemble, c'est vraiment beau", a ajouté celui qui s'était déjà classé derrière l'insubmersible Klaebo lors de ses deux premières courses.

Seul désormais au sommet du palmarès des JO, le Norvégien dépasse quant à lui ses trois compatriotes, les ex-fondeurs Marit Bjoergen et Bjoern Daehlie et l'ancien biathlète Ole Einar Bjoerndalen (huit titres), qu'il avait rejoints vendredi en remportant le 10 km individuel.

Sous un ciel radieux, après la pluie de samedi et de nombreuses chutes des fondeuses, la Norvège a fait la course en tête. Bien aidé par le travail de ses partenaires Emil Iversen, Martin Nyenget et Einar Hedegart, Klaebo, en dernier relayeur de son équipe, a bien géré l'avance de la Norvège sans prendre de risques.

Après cette quatrième médaille d'or, la "comète" (son surnom) de Trondheim peut croire à un "Grand Chelem" : remporter les six courses au programme des JO, une prouesse inédite. Klaebo l'a déjà fait lors des derniers Mondiaux, organisés dans sa ville l'an passé.

En Italie, il reste deux épreuves de ski de fond : le sprint par équipes mercredi et le 50 kilomètres samedi dans le Val di Fiemme où le maître du ski de fond sera plus que jamais favori.

