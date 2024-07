Les exportations de crevettes du Vietnam en hausse au premier semestre

Photo : VNA/CVN

Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), au cours des six premiers mois de cette année, la valeur des exportations de crevettes a atteint environ 1,6 milliard d'USD, en hausse de 6% par rapport à l'année précédente.

Au cours du seul mois de juin, cette valeur a atteint 344 millions d'USD, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.

Au cours du premier semestre, la Chine continentale et Hong Kong, le plus grand marché d'exportation de crevettes vietnamiennes, ont montré une reprise des exportations de crevettes en juin, après une baisse en mai.

Au premier semestre de l'année, les exportations de crevettes vers ce marché ont atteint 328 millions d'USD, soit 17% de plus que la même période l'année dernière.

D'ici la fin de l'année, les exportations de crevettes du Vietnam vers ce marché seront sous pression sur les prix, en particulier pour les crevettes tigrées noires et les crevettes à pattes blanches. La concurrence des crevettes vietnamiennes sur les marchés tels que l'Équateur, l'Inde et l'Indonésie favorisera les exportations de crevettes vers la Chine en raison des tarifs élevés imposés par les États-Unis.

Le deuxième plus grand marché pour les crevettes vietnamiennes était les États-Unis. Au premier semestre de l'année, les exportations de crevettes vers ce marché ont augmenté de 1% en glissement annuel pour atteindre 303 millions d'USD. Après avoir diminué en mai, les exportations vers les États-Unis ont repris en juin.

Mais les coûts d'expédition ont augmenté de façon spectaculaire, en hausse de 40% par rapport à mai en raison du conflit au Moyen-Orient.

Sur le marché américain également, les crevettes vietnamiennes sont soumises à une forte concurrence des crevettes d'Équateur, d'Inde et d'Indonésie.

VASEP s'attend à ce que la demande américaine de crevettes vietnamiennes augmente légèrement au troisième trimestre de cette année, lorsque les importateurs augmenteront leurs achats pour les fêtes de fin d'année.

Pendant ce temps, le Vietnam a connu une légère baisse de 3% et de 10% à 229 millions d'USD au Japon et 149 millions d'USD en République de Corée, respectivement.

Au Japon, les produits à valeur ajoutée du Vietnam conservent toujours un meilleur avantage concurrentiel par rapport à d'autres fournisseurs tels que l'Inde et l'Équateur.

Selon VASEP, la demande d'importation de ces deux marchés devrait augmenter légèrement à partir de septembre pour répondre à la demande de fin d'année.

Pour le marché de l'UE, après un premier trimestre lent, les exportations de crevettes vers l'UE ont augmenté solidement au deuxième trimestre.

Au cours des six premiers mois, les exportations vers l'UE ont atteint 217 millions d'USD, soit une augmentation de 13% sur un an. En juin, cette valeur s'élevait à 52 millions d'USD, en hausse de 31%.

Photo : VNA/CVN

La demande d'importations de crevettes du marché de l'UE devrait continuer à augmenter au deuxième semestre.

Cependant, VASEP a déclaré qu'en plus de faire face à la concurrence des prix avec les crevettes équatoriennes et indiennes aux États-Unis et dans l'UE, les crevettes vietnamiennes sont confrontées à un problème supplémentaire : des épidémies chez les crevettes d'élevage, ce qui pourrait entraîner une pénurie de matières premières pour la transformation.

Les entreprises pourraient être obligées de réduire leurs exportations de crevettes vers les États-Unis, bien que ce marché ait un grand pouvoir de consommation. En attendant, elles se concentreront sur des marchés plus proches comme le Japon, la République de Corée, l'Australie et la Chine.

Au cours du second semestre de l'année, on s'attend à ce que les principaux marchés d'importation de crevettes vietnamiennes aient de meilleurs indicateurs, comme une baisse des stocks, un allègement des difficultés de transport et une reprise de la demande et des prix.

Si toutes les attentes suivent un scénario positif, le Vietnam pourrait atteindre une valeur d'exportation de crevettes de 4 milliards d'USD en 2024, a déclaré VASEP.

VNA/CVN