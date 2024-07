Thaïlande

Les créances irrécouvrables dans le secteur immobilier entravent la croissance économique

Le cabinet économique thaïlandais a demandé au ministère des Finances et à la Banque de Thaïlande d'accélérer le traitement de l'endettement des ménages, en particulier des créances irrécouvrables dans les domaines du logement, des voitures, des motos, des cartes de crédit et des prêts étudiants, comme l'économie l'a encore fait pour voir des signes clairs de guérison.

S'exprimant après la réunion des ministres de l'économie présidée par le Premier ministre Srettha Thavisin lundi 15 juillet, le ministre des Finances Pichai Chunhavajira a déclaré que le Premier ministre avait donné des instructions aux agences concernées pour accélérer la lutte contre le ralentissement économique en raison de l'absence de signes clairs de reprise.

Le problème le plus important est le problème des créances irrécouvrables dans le secteur des ménages et des petites et moyennes entreprises, en particulier l'endettement critique des ménages.

Actuellement, la dette des ménages s’élève à 13.600 milliards de THB (372 milliards d'USD), ce qui représente 90% du PIB, dont environ 1.000 milliards de THB de créances irrécouvrables, et ce chiffre est susceptible d’augmenter car davantage de dettes risquent de devenir irrécouvrables, avec la moitié de ce montant des dettes liées au logement et aux voitures, et d’autres comme les dettes de carte de crédit.

Pour remédier aux créances irrécouvrables dans le secteur du logement, la Banque gouvernementale du logement a été chargée de prolonger la période de remboursement des prêts immobiliers jusqu'à un âge maximum de 85 ans pour les emprunteurs. L’allongement de la période de remboursement du prêt immobilier contribuera à alléger le fardeau des acheteurs de maison dans un contexte de dépenses et de coût de la vie élevés.

Pichai Chunhavajira a déclaré que le gouvernement demanderait également aux banques commerciales d'aider les emprunteurs ayant des difficultés à rembourser en prolongeant la période d'endettement et en réduisant les remboursements du principal.

Pour les créances irrécouvrables liées aux voitures et motos qui ont déjà été saisies, des provisions pour créances irrécouvrables seront constituées et le montant total de la dette devra être communiqué lors de la prochaine réunion, a-t-il indiqué.

En ce qui concerne les dettes liées aux cartes de crédit, le système compte 24 millions de cartes de crédit, dont 1,4 million de dettes, et ce chiffre devrait augmenter jusqu'à 2 à 3 millions de cartes.

Pour résoudre ce problème, la Banque de Thaïlande sera invitée à se coordonner avec les sociétés émettrices de cartes de crédit pour réduire le paiement minimum de 8% actuellement à 5%, avec des plans pour d'autres ajustements.

Pichai Chunhavajira a déclaré que les mesures visant à remédier aux créances douteuses seront mises en œuvre le plus rapidement possible, car le gouvernement souhaite réduire, étendre et gérer la dette, aidant ainsi l'économie à se redresser progressivement.

