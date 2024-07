Le Vietnam vise un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’USD pour le pangasius

Concernant les marchés de consommation, la Chine et Hong Kong (Chine) sont restés le plus grand marché d'importation de pangasius vietnamien en juin 2024. En effet, sur la période, les exportations vietnamiennes de pangasius vers la Chine et Hong Kong ont atteint 56 millions d’USD, soit une augmentation de 16% par rapport à juin 2023. Au premier semestre de cette année, les exportations vietnamiennes de pangasius vers ces marchés ont atteint plus de 258 millions d'USD, en baisse de 8% sur la même période.

Les États-Unis sont le deuxième plus gros marché importateur de pangasius vietnamien, après la Chine. Au terme du premier semestre 2024, les États-Unis ont d’ores et déjà consommé 27 millions d'USD de pangasius, soit une augmentation de 22% par rapport à juin 2023, et une diminution de 9% par rapport au mois précédent. La valeur des exportations de pangasius vietnamien vers les États-Unis au cours des six premiers mois de cette année a atteint 160 millions d’USD, soit une hausse de 14% par rapport à la même période de l'année dernière.

Prévisions positives de consommation croissante

Les exportations vietnamiennes de pangasius vers le marché de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ont également enregistré une croissance positive au premier semestre 2024, avec une valeur d'exportation atteignant 128 millions d’USD, soit une augmentation de 11% par rapport à la même période de l'année dernière. En juin 2024 particulièrement, le chiffre d'affaires des exportations vers ce marché a atteint 25 millions d’USD, soit une augmentation de 21% par rapport à juin 2023. Initié en 2018, le CPTPP est un accord commercial entre 12 pays : l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, le Vietnam et le Royaume-Uni.

En outre, un certain nombre d'autres marchés ont également enregistré une croissance positive des importations vietnamiennes au cours des six premiers mois de 2024, notamment le Brésil, atteignant 52 millions d’USD, soit une augmentation de 42%, la Thaïlande avec 30 millions d’USD, en hausse de 9%, la Colombie, 22 millions d’USD, en hausse de 40%, et l’Arabie saoudite, 20 millions USD, en hausse de 17%.

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), après avoir traversé une année 2023 difficile, l’ensemble du secteur s’est concentré sur le premier semestre de cette année et a profité de toutes les opportunités d’exportation vers les marchés.

Pour le second semestre 2024, on prévoit que la demande de consommation continue d'augmenter à mesure que les pays commenceront à planifier leurs festivals et leurs vacances. Les prix à l’exportation du pangasius devraient également se redresser et augmenter progressivement. En 2024, les exportations vietnamiennes de pangasius devraient atteindre 1,8 milliard d’USD, soit une hausse de 6% par rapport à 2023.

Texte et photo: Truong Giang/CVN