Foire de juillet 2024 à Hanoï

Photo : CTV/CVN

La foire réunit une centaine de stands et espaces d’exposition, avec des jeux interactifs pour recevoir des cadeaux et essayer de nouveaux produits. Elle vise à promouvoir les produits, en particulier les produits vietnamiens, et à augmenter les ventes au détail des entreprises.

Selon le Service municipal de l’industrie et du commerce, ce programme comprend également des activités et événements destinés à fidéliser et attirer de nouveaux clients, favorisant ainsi les opérations commerciales des entreprises.

La foire rassemble des produits de Hanoï et d’autres localités, avec de nombreuses promotions et des programmes de connexion entre les producteurs et les consommateurs, notamment pour les produits des villages de métiers traditionnels et OCOP (One Commune One Product).

L'année dernière, ce programme a permis aux entreprises participantes d'atteindre leurs objectifs en termes de revenus et de nombre de clients.

La Foire se déroule jusqu’au 31 juillet.

Mai Quynh/CVN