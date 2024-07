La Chine reste le plus grand importateur de caoutchouc vietnamien

Selon le Département de l’import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, au cours des six premiers mois de 2024, la Chine est restée le plus grand marché d'importation de caoutchouc du Vietnam.

Cependant, la quantité de caoutchouc exportée vers ce marché a diminué par rapport à la même période en 2023.

Les statistiques du Département général des douanes vietnamiennes montrent qu'au cours des six premiers mois de 2024, le Vietnam a exporté plus de 489.000 tonnes de caoutchouc vers la Chine, atteignant près de 718 millions d'USD, soit une baisse de 16% en volume et de 8% en valeur par rapport à la même période en 2023.

Les exportations de caoutchouc vers la Chine représentent 67,35% en volume et 64,8% en valeur des exportations totales de caoutchouc du pays au cours des six premiers mois de 2024.

Au cours de cette période, le Vietnam a principalement exporté vers la Chine un mélange de caoutchouc naturel et de caoutchouc synthétique (SH 400280), représentant 80,9% en volume et 83,02% en valeur des exportations totales de caoutchouc vers ce marché, soit près de 396.000 tonnes pour un chiffre d’affaires de 596 millions d'USD.

Cela représente une baisse de 21,6% en volume et de 13,7% en valeur par rapport à la même période en 2023.

Le latex arrive en deuxième position, représentant 12,88% en volume et 10,21% en valeur des exportations totales de caoutchouc vers le marché chinois, avec plus de 63.000 tonnes, d'une valeur de plus de 73 millions d'USD, soit une augmentation de 39,8% en volume et de 66,2% en valeur par rapport à la même période en 2023.

