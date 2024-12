L'artisanat vietnamien : un trésor à exporter

La filière des articles artisanaux du Vietnam est en pleine expansion. Elle ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires de quatre milliards d'USD en 2025 et de six milliards en 2030. Grâce à leur haute qualité, leur esthétique et leur diversité, les produits artisanaux vietnamiens rencontrent un succès grandissant à l'export.

Le marché mondial des produits artisanaux, estimé à 2,394 milliards d'USD d'ici 2032 selon l'Association des villages artisanaux du Vietnam, offre des perspectives prometteuses pour l'artisanat vietnamien. En misant sur la qualité, la diversité et l'innovation, le Vietnam peut renforcer sa position sur ce marché en pleine croissance et saisir de nouvelles opportunités à l'export.

Dans le cadre de son programme de préservation et de développement des villages artisanaux, le Vietnam a fixé un objectif ambitieux : 30% des villages devront bénéficier d'une protection de la propriété intellectuelle d'ici 2025, témoignant ainsi de sa volonté de valoriser son patrimoine culturel et de renforcer sa compétitivité sur les marchés internationaux.

Le Vietnam ambitionne de doubler son chiffre d'affaires des exportations de produits artisanaux, le portant à 6 milliards de dollars d'ici 2030. Pour y parvenir, le pays s'est fixé l'objectif de généraliser le respect des normes environnementales dans tous les établissements de production et de faire reconnaître la moitié des villages artisanaux par le dépôt de marques. D'ici 2025, un premier jalon sera franchi avec un chiffre d'affaires de quatre milliards d'USD.

Selon les statistiques du Département de la coopération économique et du développement rural (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), le Vietnam possède un riche patrimoine artisanal, incarné par plus de 774.000 établissements de production répartis sur tout le territoire.

Ces entreprises, souvent situées dans des villages traditionnels, produisent une grande variété d'objets, allant des meubles en bois sculpté aux délicats produits en laque. Avec plus de 2.100 artisans qualifiés, le secteur contribue à préserver le savoir-faire ancestral du pays tout en générant des revenus pour les communautés locales.

Reconnaissance internationale de la qualité

Les exportations de produits artisanaux vietnamiens, notamment vers les États-Unis et l'Europe, sont en constante croissance, témoignant de la reconnaissance internationale de la qualité et de l'originalité de ces produits.

Cependant, les villages artisanaux vietnamiens sont confrontés à un ensemble de défis interconnectés. Selon Nguyên Thi Hoàng Yên, directrice adjointe du département, la faiblesse de la connectivité au sein de la filière, l'insuffisance de la formation professionnelle, la difficulté à accéder aux marchés et l'utilisation limitée des technologies numériques constituent autant d'obstacles à leur développement durable. De plus, la fragmentation de la production et la concurrence accrue rendent difficile la valorisation des savoir-faire traditionnels.

Promouvoir les identités des villages artisanaux

Mme Hoàng Yên a souligné l'importance de préserver et de promouvoir l'artisanat vietnamien, tout en le développant sur le plan économique. Pour atteindre l'objectif ambitieux d'un chiffre d'affaires à l'exportation de six milliards d'USD d'ici 2030, il est nécessaire de mettre en place une stratégie globale qui combine la préservation du patrimoine culturel, le développement des compétences des artisans, la modernisation des entreprises artisanales et la promotion des produits sur les marchés internationaux. Cette approche intégrée permettra de concilier les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, et d'assurer la pérennité de ce secteur d'activité.

Les produits artisanaux vietnamiens jouissent d'une renommée internationale, étant exportés vers 163 pays et territoires, soit près de 10% du marché mondial. Entre 2015 et 2019, le secteur a connu une croissance soutenue de 9,5% par an, passant de 1,62 à 2,23 milliards d'USD. Fort de ce succès, le Vietnam vise à quadrupler ses exportations d'ici 2025, pour atteindre quatre milliards d'USD.

Selon Trân Thanh Nam, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, les artisans vietnamiens font preuve d'une créativité remarquable, mais doivent relever de nouveaux défis pour percer sur les marchés internationaux. Le gouvernement vietnamien, conscient de l'importance de ce secteur, met en place des programmes de formation et de soutien pour aider les artisans à améliorer la qualité de leurs produits et à répondre aux attentes d'une clientèle exigeante.

Toujours selon le vice-ministre Trân Thanh Nam, le développement durable de l'artisanat vietnamien repose sur une chaîne de valeur solide, reliant les matières premières locales, le savoir-faire ancestral des artisans et la dynamique des entreprises. Le gouvernement vietnamien, en soutenant la formation, la recherche et la promotion des produits artisanaux, joue un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine culturel et le développement économique du pays.

Afin de s'adapter aux exigences d'un marché mondial en constante évolution, il est indispensable de doter les artisans vietnamiens de compétences à la pointe de la modernité. La collaboration avec des experts étrangers, associée à des programmes de formation professionnelle adaptés, permettra non seulement d'améliorer la qualité des produits, mais également de développer de nouvelles compétences répondant aux attentes des consommateurs internationaux.

En appelant à la restauration des industries rurales, le vice-ministre Trân Thanh Nam souligne l'importance de préserver le patrimoine culturel vietnamien tout en développant une activité économique dynamique. L'objectif fixé d'atteindre deux milliards d'USD d'exportations d'ici fin 2024 témoigne de cette double ambition.

Texte et photos : Truong Giang/CVN