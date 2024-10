Une scientifique vietnamienne engagée au service de la communauté

La Professeure agrégée-Docteure Lê Thi Mai Huong est reconnue non seulement pour son niveau académique, mais aussi pour ses inventions applicables dans la vie quotidienne. Parmi ses initiatives figurent un détergent nettoyant pour bijoux et des solutions de recyclage de déchets.

>> Deux Vietnamiens honorés par l’Académie des sciences de France

>> Lê Minh Duc, un inventeur junior de robots d’assistance

>> Neuf Vietnamiens parmi les 10.000 scientifiques les plus influents au monde en 2024

Photo : CTV/CVN

Née en 1966, la Dr. Lê Thi Mai Huong travaille actuellement à l’Institut vietnamien de l’énergie atomique (VINATOM), relevant du ministère des Sciences et des Technologies. Elle a fait des études de chimie en Russie, où elle a soutenu sa thèse de doctorat à l’âge de 26 ans.

À son retour au Vietnam, elle a entrepris des recherches pour créer un détergent nettoyant pour bijoux. “En Russie, j’ai vu des camarades de classe utiliser souvent une solution pour nettoyer leurs bijoux en or et en argent. Curieuse, je me suis renseignée, et une idée a germé : concevoir un détergent similaire avec une formule simple et plus facile à utiliser”.

Ce détergent, baptisé Fizzing, est commercialisé et apprécié depuis plusieurs années. “C’est véritablement un produit de start-up”.

Des inventions simples et accessibles



Photo : CTV/CVN

En 2005, Lê Thi Mai Huong a gagné une prime de 10.000 USD de la Banque mondiale pour son projet de recyclage des déchets.

“J’avais parcouru le pays à la recherche de sources de déchets susceptibles d’être recyclés. L’objectif était simple : trouver des matières premières bon marché pour rivaliser avec d’autres produits importés de Chine. Mon projet a ensuite été couronné de succès, et j’ai remporté le Prix de l’Innovation pour la protection de l’environnement”.

Pour elle, les inventions doivent être simples et adaptées au contexte vietnamien : ”Les matériaux doivent être faciles à trouver et la production simple à maîtriser. Les technologies les plus innovantes ne sont pas toujours les plus adaptées aux conditions locales”.

Ses initiatives sont peu coûteuses mais très efficaces. Le détergent pour bijoux, par exemple, continue de lui rapporter un revenu régulier.

Bien qu’elle soit chercheuse, la Dr. Lê Thi Mai Huong se décrit comme une personne pragmatique : ”Quel que soit le projet, j’évalue toujours sa faisabilité et ses difficultés. S’il est trop compliqué, je le laisserai tomber ou je me concentrerai sur la théorie pour enrichir mes connaissances et mieux conseiller les décideurs”.

Dévouée à la communauté

Tout au long de sa carrière, la Dr. Mai Huong a mis son savoir au service de la communauté.

En 2007, après des inondations dévastatrices dans le Centre du pays, elle a personnellement apporté des produits chimiques dans la province de Hà Tinh, aidant 15.000 foyers à avoir accès à l’eau potable. ”C’est un souvenir inoubliable. En une seule journée, nous avons pu alimenter 15.000 familles en eau propre”.

En 2017, elle a joué un rôle crucial dans l’identification de la cause de la mort massive de poissons liée à la société Formosa. ”J’ai proposé d’examiner les systèmes énergétiques, et mes hypothèses se sont avérées correctes : un dysfonctionnement électrique avait interrompu le traitement des eaux usées”.

De 2016 à 2021, elle s’est consacrée à la formation de jeunes et à la coopération scientifique entre le Vietnam et la Russie pour le développement de l’Institut de l’énergie atomique.

En juin dernier, la Dr. Lê Thi Mai Huong et son équipe ont remporté la médaille d’or à l’Exposition internationale des inventions féminines de République de Corée - KIWIE 2024 pour leur recherche sur le traitement des eaux usées.

Malgré ses succès et ses contributions à la société, la Dr. Lê Thi Mai Huong se voit comme une femme ordinaire. Elle se rend au travail à moto, vit simplement entourée de sa famille et de ses amis, et reste profondément passionnée par les recherches scientifiques.

Lan Anh - Mai Quynh/CVN