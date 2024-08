Les ministres de la Défense plaident pour le partenariat stratégique Vietnam - Japon

Le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, et son homologue japonais Kihara Minoru ont plaidé lors de leur entretien, mardi 6 août à Hanoï, en faveur du renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Le général Phan Van Giang a affirmé que ces derniers temps, parallèlement au bon développement des relations entre les deux pays, leurs relations de défense ne cessaient de s’étendre et de s’approfondir, devenant l’un des piliers importants des relations bilatérales, notamment dans les domaines tels que la remédiation des conséquences de la guerre, la formation, la médecine militaire, le secours et le sauvetage, le maintien de la paix des Nations unies ; les deux parties se sont régulièrement consultées dans le cadre des forums régionaux, notamment la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN Plus (ADMM+).

En outre, les mécanismes de dialogue, de consultation et d’échange ont été bien mis en œuvre, les deux parties ont pleinement maintenu le dialogue sur la politique de défense au niveau vice-ministériel et ont consulté les officiers d’état-major de la Marine, de l’armée de terre, et de l’armée de l’air.

En visite au Vietnam les 5 et 6 août, le ministre Kihara Minoru a présenté ses sincères condoléances au peuple vietnamien pour le décès du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, qui a grandement contribué à la promotion des relations Vietnam - Japon.

Il s’est déclaré convaincu que cette visite contribuera à resserrer davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde établi en 2023 et à promouvoir davantage leur coopération en matière de défense dans les domaines d’intérêt commun dans les temps à venir.

Le ministre Phan Van Giang a appelé les deux parties à faire passer leur coopération en matière de défense à une nouvelle phase de développement efficace et aligné sur le partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

L’attention devrait se focaliser sur des domaines clés tels que l’échange de délégations, les contacts à tous les niveaux, surtout au plus haut niveau, le maintien efficace des mécanismes de dialogue et de consultation annuels, la coopération en matière de formation, la coopération militaire, l’industrie de défense, le transfert de technologie, la remédiation des conséquences de la guerre, le maintien de la paix des Nations unies, la consultation et la coordination au sein des mécanismes multilatéraux auxquels participent les deux parties, contribuant ainsi à promouvoir et à mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique global ASEAN - Japon.

Il a souligné que le Vietnam préconise de régler les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international et des engagements régionaux, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et l’avancement des négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace.

À la fin de leur entretien, les deux ministres ont échangé une lettre d’entente et un procès-verbal sur le transfert par le Japon de deux véhicules polyvalents de transport de matériel au service des opérations de sauvetage.

