Les ministères de la Police du Vietnam et du Laos renforcent leur coopération globale

Le vice-Premier ministre et ministre de la Police du Laos, le général Vilay Lakhamphong, a salué le 25 avril les résultats de la coopération entre les ministères de la Police du Vietnam et du Laos, espérant que les deux parties la renforceront dans divers domaines.

Photo : VNA/CVN

Recevant le ministre vietnamien de la Police, le général Luong Tam Quang, qui a accompagné le président Luong Cuong lors de sa visite d'État au Laos les 24 et 25 avril, il a exprimé son espoir de voir les deux ministères continuer à renforcer leur coopération dans la lutte contre la criminalité, notamment le trafic de drogue et la criminalité liée aux technologies de pointe, ainsi que dans l'amélioration de la formation de leurs personnels.

De son côté, Luong Tam Quang a souligné que les deux ministères avaient mis en œuvre efficacement le protocole d'accord sur la prévention et le contrôle des drogues, prolongé jusqu'en 2027, notamment en élargissant les opérations conjointes et en améliorant la collaboration dans la lutte contre la traite des êtres humains, l'arrestation des fugitifs se cachant dans leurs pays respectifs, la prévention de l'immigration clandestine et la lutte contre la criminalité liée aux technologies de pointe et les fraudes en ligne.

Lors de leur rencontre, les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à mener à bien le plan de coopération 2025. Ils ont mis l'accent sur une coopération étroite afin de garantir la sécurité absolue des événements politiques importants dans chaque pays, en particulier le XIVe Congrès national du Parti communiste vietnamien et le XIIe Congrès du Parti révolutionnaire populaire lao. Ils se sont engagés à prévenir et à contrecarrer résolument tout projet de sabotage et toute tentative de la part de forces hostiles et réactionnaires.

Ils ont également convenu de renforcer leurs liens dans la lutte contre la criminalité liée aux drogues, la criminalité liée aux technologies de pointe et l'immigration clandestine, d'intensifier les efforts contre les réseaux criminels organisés et de renforcer la coopération entre les deux pays et mener des opérations de lutte contre la criminalité de pointe le long de la frontière entre le Vietnam et le Laos, contribuant ainsi au maintien de la sécurité et de l'ordre dans les deux pays.

Par ailleurs, la collaboration en matière de formation sera renforcée afin d'améliorer les capacités du personnel, notamment sur le terrain, pour répondre aux besoins de lutte contre la criminalité dans le nouveau contexte.

Former les jeunes générations

Plus tôt dans la journée, Luong Tam Quang a assisté à une réunion avec d'anciens élèves de l'école T12-75 à l'Académie de politique de la police populaire lao à Vientiane. Cette école, fondée en 1976 dans le village de Kim Trang, commune de Viêt Lâp, district de Tân Yên, province vietnamienne de Bac Giang, était chargée de former le personnel du ministère lao de la Police à tous les niveaux d'enseignement.

Lors de la réunion, Luong Quang a affirmé que la relation de coopération privilégiée et l'alliance combative qui unissent aujourd'hui les forces de police vietnamiennes et lao sont en partie le fruit des anciens élèves de l'école T12-75.

La force de police populaire du Vietnam garde toujours à l'esprit les contributions inestimables de ces personnes et œuvrera au renforcement et à l'élargissement de la coopération entre les forces de police des deux pays, a déclaré le ministre.

Il a exprimé l'espoir que les anciens élèves collaboreront avec leurs homologues vietnamiens au sein de l'Association d'amitié Vietnam - Laos au sein de la force de populaire afin de former les jeunes générations des deux pays et de promouvoir les traditions afin de perpétuer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre les deux pays.

