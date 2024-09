Environ 20% des Vietnamiens en ligne vulnérables aux cybermenaces

Le paysage de la cybersécurité au Vietnam s'est amélioré au deuxième trimestre 2024 par rapport à l'année précédente, mais une vigilance sans faille doit être une priorité pour prévenir les menaces, selon Kaspersky, société mondiale de cybersécurité et de confidentialité numérique.

Kaspersky a déclaré avoir bloqué 4,8 millions de menaces véhiculées par le web sur les ordinateurs des participants de Kaspersky Security Network (KSN) au Vietnam entre avril et juin 2024, contre 7,7 millions au deuxième trimestre de l'année dernière. Mais près d'un utilisateur vietnamien sur cinq est toujours exposé aux menaces véhiculées par le web, a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne les méthodes d'attaque via les navigateurs, les cybercriminels ont continué à utiliser deux méthodes pour diffuser des programmes malveillants, exploitant principalement les vulnérabilités des navigateurs et des plugins (téléchargement par drive-by) et l'ingénierie sociale.

Les attaques de type "drive-by download" se produisent lorsque les utilisateurs visitent sans le savoir des sites web infectés, tandis que l'ingénierie sociale consiste à tromper les utilisateurs en leur faisant télécharger des fichiers malveillants déguisés en programmes légitimes.

Nécessité de mesures de sécurité complètes

Les acteurs de la menace deviennent de plus en plus sophistiqués, obscurcissant souvent le code malveillant pour contourner l'analyse statique et l'émulation.

Si les menaces web ont montré une baisse, les attaques de logiciels malveillants propagés via des clés USB, des CD et des DVD amovibles (menaces locales) restent une préoccupation. Cela souligne la nécessité continue de mesures de sécurité complètes.

Les pare-feu, les fonctionnalités anti-rootkit et le contrôle des périphériques amovibles sont essentiels pour se protéger contre les méthodes d'infection hors ligne.

L’inquiétude croissante concernant les sources de menaces est encore renforcée par les données de Kaspersky, qui montrent une légère augmentation de la part des incidents causés par des serveurs hébergés au Vietnam, de 0,05% au deuxième trimestre 2023 à 0,06% au deuxième trimestre 2024.

Yeo Siang Tiong, directeur général de la société pour l’Asie du Sud-Est, a déclaré : "L’amélioration positive du paysage global de la cybersécurité au Vietnam témoigne de la collaboration fructueuse entre le gouvernement vietnamien et Kaspersky".

Les initiatives conjointes, illustrées par le succès de l'événement "Vietnam Business Defense" organisé en partenariat avec l'Autorité de sécurité des informations, ont contribué à renforcer les capacités de cyberdéfense du pays, a-t-il déclaré.

Le paysage numérique du Vietnam traverse une période de croissance remarquable, alimentée par les progrès du cloud computing, de l'IoT, de l'IA, de la blockchain, du big data, de l'analyse de données et du métavers.

Mais Yeo a averti : "Ces opportunités de développement florissantes, dont dépendra fortement l'avenir proche de la production et des entreprises, doivent s'accompagner d'une compréhension claire des défis de sécurité en constante évolution. La mise en œuvre de solutions de sécurité complètes sera essentielle pour assurer la croissance sûre et durable de l'avenir numérique du Vietnam".

L'entreprise a partagé quelques conseils pour les entreprises afin de se protéger contre les cybermenaces : sauvegarder régulièrement les données importantes sur une source externe ou dans le cloud, maintenir tous les appareils, logiciels et applications à jour avec les derniers correctifs et mises à jour de sécurité et mettre à jour régulièrement les connaissances pour garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes.

