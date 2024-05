Prensa Latina : le Général Vo Nguyên Giap, "stratège militaire éminent"

À la veille du 70 e anniversaire de la bataille historique de Diên Biên Phu, des experts militaires du monde entier réaffirment aujourd’hui que le Général Vo Nguyên Giap est l’un des dix stratèges les plus éminents de tous les temps, a écrit l’Agence cubaine de presse Prensa Latina.

Certains l’appellent même le Napoléon rouge, mais la comparaison confine à l’offensive, car si le Corse fut un conquérant, le Général Vo Nguyên Giap fut un libérateur et ses campagnes contre les Japonais, les Français et les Américains furent décisives pour l’indépendance de la nation indochinoise.

La bataille de Diên Biên Phu en 1954 aurait suffi à inscrire son nom dans les annales de l’histoire militaire contemporaine.

L’armée coloniale française pensaient que la cuvette de Diên Biên Phu était une place forte inexpugnable qui attirera les troupes du Viêt Minh et les décimera, non plus dans des opérations antiguérilla hasardeuses mais dans une bataille rangée, où la supériorité d’une armée de professionnels fera la différence.

Pour déjouer le piège par un autre piège, le Général Vo Nguyên Giap monte une opération de concentration totalement inattendue. Plutôt que de jeter ses forces massivement contre le corps expéditionnaire français, le Général Vo Nguyên Giap opta pour la stratégie du harcèlement méthodique et constant.

Ses troupes firent monter une à une leurs pièces d’artillerie au sommet des montagnes entourant la cuvette et creusèrent des tranchées pour encercler l’ennemi. Durant 55 jours et nuits de lutte acharnée, du 13 mars 1954 au 7 mai 1954, les Vietnamiens anéantirent le camp retranché et capturèrent tout son état-major.

Cette bataille a non seulement culminé une guerre de résistance de neuf ans, mais elle a également constitué, à bien des égards, une base théorique et pratique solide pour les batailles que le Vietnam avait encore à mener, a écrit la Prensa Latina.

Mais plus encore : Diên Biên Phu a démontré aux pays colonisés qu’une armée mal armée, chaussée de sandales rustiques, venue d’un pays à l’économie agricole presque primitive, pouvait vaincre une puissance dotée d’une industrie de guerre de haute technologie.

Cependant, le Général Vo Nguyên Giap ne revendiquait aucune de cette gloire et attribuait tout cela à son peuple. "Nous devions utiliser les petites armes contre les grandes, les armes archaïques contre les armes modernes", expliquait-il à l’époque, affirmant qu’"en fin de compte, c’est le facteur humain qui détermine la victoire".

Et c’est son mode de vie simple et son esprit de sacrifice et de dévouement au pays que le commandant en chef de l’Armée populaire du Vietnam a su inspirer à de nombreux soldats vietnamiens.

La Victoire de Diên Biên Phu, "Stalingrad du Vietnam"

Unidad y Luch, organe du Parti communiste des peuples d’Espagne (PCPE), a récemment publié un article faisant l’éloge de l’armée vietnamienne et de la victoire de Diên Biên Phu le 7 mai 1954, qui "résonna à travers les cinq continents et ébranla le monde", en faisant référence à la bataille de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’article indique que dans les chroniques des victoires révolutionnaires qui peuvent être classées comme patrimoine mondial, Diên Biên Phu a été l’une des batailles décisives qui ont changé le cours de la lutte des peuples colonisés d’Indochine en quête de libération de la domination française.

Il a mis en lumière le génie militaire du général Vo Nguyên Giap, attribuant à sa direction la victoire à Diên Biên Phu. Ce triomphe a influencé de manière significative les résultats des Accords de Genève de 1954 sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix en Indochine.

Analysant les leçons tirées de la victoire, le journal les a décrites comme une preuve de la valeur durable de cet événement, qui a marqué un jalon important dans l’histoire de la nation vietnamienne, une source de fierté nationale et une source d’inspiration pour les mouvements de libération mondiaux.

La Victoire de Diên Biên Phu a forcé les colonialistes français à s’asseoir à la table des négociations pour discuter et signer les Accords de Genève visant à mettre fin à la guerre et à rétablir la paix en Indochine en juillet 1954, mettant fin à la domination coloniale française et annonçant une nouvelle étape pour la révolution en Indochine.

Dans le cadre des Accords de Genève, pour la première fois, la France et les parties ayant pris part à la Conférence de Genève sur l’Indochine se sont engagés à respecter l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Cette victoire a ouvert la voie à un nouveau chapitre dans la cause de la libération et de la réunification nationales, marqué l’instauration du socialisme dans le Nord et le lancement de la révolution nationale démocratique dans le Sud, visant à réaliser pleinement l’objectif de l’indépendance et de l’unité nationales.

