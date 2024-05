Meeting et défilé militaire marquant le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu

Un meeting et un défilé militaire ont eu lieu dans la matinée du 7 mai dans la province de Diên Biên, dans le Nord-Ouest du pays, pour marquer le 70 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai).

Photo : VNA/CVN

L’événement a vu la participation de dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’Etat, d’invités étrangers dont le vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense, Chansamone Chanyalath, le vice-Premier ministre cambodgien, Neth Savoeun, le vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhang Qingwei, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu…

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a envoyé des fleurs à l’événement, ainsi que ses sentiments les plus sincères.

Au nom du Parti et de l'État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé le discours commémorant le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu, exprimant la gratitude infinie au Président Hô Chi Minh et au général Vo Nguyên Giap, ainsi qu’aux soldats et aux habitants dans toutes les régions de la Patrie qui avaient héroïquement combattu pour contribuer à la Victoire historique de Diên Biên Phu.

En outre, le chef du gouvernement a sincèrement remercié la Chine, l’ex-Union soviétique, les pays socialistes, les amis internationaux, les forces progressistes et les partisans de la paix à travers le monde, en particulier le Laos et le Cambodge dans l’alliance de combat des trois pays d'Indochine, pour leurs aides précieuses en faveur de la campagne de Diên Biên Phu en particulier, la lutte du peuple vietnamien pour la libération nationale en général.

Photo : VNA/CVN

Selon le Premier ministre, la Victoire historique de Diên Biên Phu a laissé de nombreuses leçons précieuses qui conservent toujours leurs valeurs pour les générations d’aujourd’hui et du futur, telles que le patriotisme et l’union nationale…

Le chef du gouvernement a souligné que, promouvant l'esprit de la Victoire de Diên Biên Phu, le pays avait remporté ensuite de nombreuses autres victoires importantes telles que la Victoire de "Diên Biên Phu aérien" en 1972 et la Victoire du printemps 1975 avec la campagne historique de Hô Chi Minh et la réunification nationale.

Il a également insisté sur les réalisations importantes et historiques du Vietnam depuis le lancement du Renouveau il y a près de 40 ans, notamment le statut d’un pays en développement à revenu intermédiaire.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le Premier ministre a remis l’Ordre de l'Indépendance de première classe à la province de Diên Biên pour ses excellentes contributions à la Révolution nationale.

Dans la matinée du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête d’une délégation de représentants d’organes centraux, est allé rendre hommage aux Héros morts pour la Patrie au champ de bataille de Diên Biên Phu au Temple qui leur est dédié.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a envoyé un gerbe de fleurs en commémoration des Héros morts pour la Patrie.

VNA/CVN