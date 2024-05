Un journal espagnol qualifie la Victoire de Diên Biên Phu de Stalingrad du Vietnam

Unidad y Luch, organe du Parti communiste des peuples d’Espagne (PCPE), a récemment publié un article faisant l’éloge de l’armée vietnamienne et de la Victoire de Diên Biên Phu le 7 mai 1954, qui "résonna à travers les cinq continents et ébranla le monde" , en faisant référence à la bataille de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale.

Photo : VNA/CVN

L’article indique que dans les chroniques des victoires révolutionnaires qui peuvent être classées comme patrimoine mondial, Diên Biên Phu a été l’une des batailles décisives qui ont changé le cours de la lutte des peuples colonisés d’Indochine en quête de libération de la domination française.

Il a mis en lumière le génie militaire du Général Vo Nguyên Giap, attribuant à sa direction la Victoire à Diên Biên Phu. Ce triomphe a influencé de manière significative les résultats des Accords de Genève de 1954 sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix en Indochine.

Analysant les leçons tirées de la victoire, le journal les a décrites comme une preuve de la valeur durable de cet événement, qui a marqué un jalon important dans l’histoire de la nation vietnamienne, une source de fierté nationale et une source d’inspiration pour les mouvements de libération mondiaux.

La Victoire de Diên Biên Phu a forcé les colonialistes français à s’asseoir à la table des négociations pour discuter et signer les Accords de Genève visant à mettre fin à la guerre et à rétablir la paix en Indochine en juillet 1954, mettant fin à la domination coloniale française et annonçant une nouvelle étape pour la révolution en Indochine.

Dans le cadre des Accords de Genève, pour la première fois, la France et les parties ayant pris part à la conférence de Genève sur l’Indochine se sont engagés à respecter l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Cette victoire a ouvert la voie à un nouveau chapitre dans la cause de la libération et de la réunification nationales, marqué l’instauration du socialisme dans le Nord et le lancement de la révolution nationale démocratique dans le Sud, visant à réaliser pleinement l’objectif de l’indépendance et de l’unité nationales.

VNA/CVN