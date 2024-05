70 ans de la Victoire de Diên Biên Phu : la presse internationale en parle

Au Laos, de grands journaux comme Pasaxon (Peuple), organe du Parti populaire révolutionnaire lao, l'Agence nationale de presse lao (KPL) et la Radio nationale lao ont publié des articles célébrant cette victoire historique du Vietnam.

Le Pasaxon a souligné dans son article intitulé "L'Armée populaire lao apporte une contribution importante à la victoire de Diên Biên Phu" que la Victoire de Diên Biên Phu n'est pas seulement une victoire du peuple vietnamien mais aussi des peuples lao et cambodgien qui se sont unis pour combattre l’ennemi commun et libérer leurs nations.

Cette victoire a mis en échec les visées de l'ancien colonialisme, forçant le gouvernement colonial français à signer les Accords de Genève de 1954 sur la fin de la guerre, le rétablissement de la paix en Indochine et la reconnaissance des droits à l'indépendance, à la démocratie et à l'intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Dans un autre article intitulé "70 ans de la victoire de Diên Biên Phu, le peuple vietnamien se développe de manière globale", le journal a affirmé que la Victoire de Diên Biên Phu est la victoire la plus glorieuse de l'histoire de la lutte du peuple vietnamien contre les envahisseurs étrangers, reconnue par l’histoire vietnamienne et l’histoire mondiale du XXe siècle.

Le site de la KPL a publié un article soulignant que la Victoire de Diên Biên Phu est la victoire la plus marquante de l'histoire de la lutte du Vietnam contre les envahisseurs étrangers, reconnu dans l'histoire de la nation vietnamienne et dans l'histoire mondiale du XXe siècle.

En outre, le journal électronique de la Radio nationale lao, la Radio nationale lao et la Télévision nationale du Laos ont publié des articles et interviews sur les activités célébrant le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu. Tous affirment que la Victoire de Diên Biên Phu "a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde", étant non seulement une victoire, une fierté du peuple vietnamien, des pays indochinois en particulier, mais aussi de tous les peuples épris de paix dans le monde en général.

"La Victoire de Diên Biên Phu est un symbole de courage sans précédent et une étoile brillante du mouvement de libération nationale, signalant la fin du colonialisme dans le monde", a déclaré Sergio Rodríguez Gelfenstein, Docteur en politique et ancien directeur des relations internationales du Palais présidentiel du Venezuela, dans un article publié par l'Agence d'information latino-américaine Prensa Latina de Cuba, à l'occasion du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu.

Dans cet article, Gelfenstein a mis en évidence la contribution du Vietnam à la lutte contre le colonialisme et considère la victoire de Diên Biên Phu, la lutte pour l'indépendance de l'Algérie terminée en 1962 et la bataille Cuito Cuanavale menée par la coalition cubano-angolaise en 1988 comme les victoires les plus célèbres au XXe siècle contre le colonianisme européen.

Le journaliste et diplomate Gelfenstein, qui était conseiller stratégique pour la politique étrangère de l'Équateur, a rappellé qu'après plus de 50 jours de combats acharnés, l'armée vietnamienne a réussi à détruire les systèmes de défense de l'ennemi à Diên Biên Phu, libérant des zones stratégiques et trois quarts du territoire national, tout en remportant de nombreuses victoires au Laos et au Cambodge.

L'ancien coordinateur des relations internationales du gouvernement du Chiapas au Mexique a déclaré que la victoire de Diên Biên Phu a permis la libération de tout le Nord du Vietnam et a ouvert la voie à la lutte pour l'unification nationale.

En conclusion, Gelfenstein a indiqué que la victoire de Diên Biên Phu et la signature des Accords de Genève ont marqué l'échec complet du colonialisme français en Indochine, entravé l'expansion de la domination coloniale en Asie du Sud-Est et inspiré les peuples opprimés du monde dans leur quête d’indépendance nationale.

En même temps, Mouris Salloum George, rédacteur en chef de Voces Del Periodista et président de l'Association des journalistes mexicains, a écrit dans un article intitulé "Victoire de Diên Biên Phu : résonance éternelle" que la décision de modifier la devise de "combattre et vaincre rapidement" en "combattre et avancer sûrement" est considéré comme une décision historique dans une campagne historique, témoignant d'une réflexion militaire aiguisée et d'une gestion pratique flexible et innovante. C'est aussi la "clé" pour assurer la victoire de la Campagne de Diên Biên Phu.

Dans l'article paru sur Voces Del Periodista, forum académique et voix des journalistes mexicains, le journaliste Mouris Salloum George a mis en avant que l'un des facteurs déterminants de la Victoire de Diên Biên Phu est la solidarité du peuple vietnamien, qui, selon les confessions du général De Castries, chef de la garnison française de Diên Biên Phu, devant la commission d'enquête du ministère français de la Défense après son retour en France : "On peut vaincre une armée, mais pas un peuple".

