La Victoire de Diên Biên Phu, “l’une des plus importantes du XXe siècle”

La Victoire de Diên Biên Phu il y a 70 ans (le 7 mai 1954) a été l’une des batailles les plus marquantes du XX e siècle, a déclaré Anatoly Sokolov, vietnamologue russe et Professeur associé, Docteur en littérature, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Moscou.

>> Les leçons de la Victoire de Diên Biên Phu "gardent toutes leurs valeurs"

>> Répétition générale de la célébration des 70 ans de la victoire de Diên Biên Phu

>> 70 ans de la Victoire de Diên Biên Phu : la presse internationale en parle

Photo d'archives : VNA/CVN

Anatoly Sokolov, qui est également chercheur principal au Centre pour l’Asie du Sud-Est, l’Australie et l’Océanie de l’Institut d’études orientales de l’Académie des sciences de Russie, a déclaré que la victoire de Diên Biên Phu marquait la fin des huit années de résistance du peuple vietnamien contre colonialistes français.

Elle a été étudiée par les académies militaires du monde entier et est souvent appelé le Stalingrad du Vietnam.

Selon l’universitaire, la Victoire de Diên Biên Phu est devenue un exemple brillant et pratique pour de nombreux peuples opprimés à travers le monde. Elle a brisé le joug du colonialisme français, obligeant non seulement la France mais aussi les autres puissances coloniales à respecter les droits des peuples opprimés en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Pendant ce temps, la victoire du 30 avril 1975 est restée gravée à jamais dans l’histoire mondiale, marquant la fin définitive de la guerre la plus longue, la plus féroce et la plus difficile du XXe siècle.

La lutte du peuple vietnamien contre les envahisseurs étrangers, les colonialistes français et les impérialistes américains, qui dure depuis 30 ans, a pris fin, a-t-il déclaré.Il a attribué la victoire à la politique et à la vision clairvoyante du Parti communiste du Vietnam et à la justesse de la stratégie et de la tactique de l’Armée populaire du Vietnam.

VNA/CVN